Quantic Dream: Heavy Rain-Macher gründen neue Niederlassung in Montreal

Eigenen Angaben zufolge gründete Quantic Dream im kanadischen Montreal eine neue Niederlassung. Das neue Studio wird von einem alten Bekannten geleitet und soll Quantic Dream in die Lage versetzen, effektiv an mehreren Projekten gleichzeitig zu arbeiten.

Quantic Dream setzt zukünftig auf Multiplattform-Produktionen.

Bereits im vergangenen Jahr gaben die „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Macher von Quantic Dream bekannt, dass das Studio wachsen und sich zukünftig auf Multiplattform-Produktionen verlassen möchte.

In einer aktuellen Mitteilung kündigte Quantic Dream die Gründung einer neuen Niederlassung im kanadischen Montreal an. Geleitet wir das neue Studio von einem alten Bekannten: Stephane D’Astous, dem ehemaligen Oberhaupt von Eidos Montreal. Yohan Cazaus, der zuletzt als Lead-Game-Designer an „Assassin’s Creed Valhalla“ gearbeitet hat, schließt sich Quantic Dream Montreal als Gameplay-Director für kommende Projekte an.

Bis Ende 2021 sollen 50 Stellen geschaffen werden

„Die Eröffnung von Quantic Dream Montreal ist ein wichtiger Schritt in unserer Entwicklung“, sagte Guillaume de Fondaumiere, Co-CEO von Quantic Dream und Vorsitzender von Quantic Dream Montreal, in einer Pressemitteilung. „Die Umsetzung mehrerer neuer Projekte veranlasst uns, ein umfangreiches Rekrutierungsprogramm für 2021 in allen Disziplinen durchzuführen. Quantic Dream eröffnet ein neues Büro in Montreal, um schnell ein Team von Menschen aufzubauen, das sich aus Experten aus der Region zusammensetzt. Wir planen, den größten Teil des Teams in diesem Jahr mit der Schaffung von ungefähr 50 Stellen bis Ende 2021 zu rekrutieren.“

D’Astous fügte hinzu: „Es ist mir eine große Freude, mich Quantic Dream anzuschließen und dieses neue Studio in Montreal zu gründen. Die Produktionen von Quantic Dream zeichnen sich in vielerlei Hinsicht aus, insbesondere durch ihr hohes Qualitätsniveau. Unser Ziel ist es, erfahrene Talente aus Kanada und den USA bei Quantic Dream Montreal zu gewinnen, insbesondere Designer, Programmierer und Animatoren, die eng mit unseren Teams in Paris zusammenarbeiten, um AAA-Titel auf PCs und Konsolen der nächsten Generation zu entwickeln.“

