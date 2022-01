Dreamland: Fantasy-Projekt bei Quantic Dream in Arbeit? Unbestätigte Details geleakt

Aktuellen Gerüchten zufolge arbeiten die "Heavy Rain"- und "Detroit: Become Human"-Macher derzeit an einem Projekt, das den Namen "Dreamland" tragen wird. Den unbestätigten Berichten zufolge haben wir es hier mit einem Fantasy-Abenteuer zu tun, das vor allem auf seinen Humor setzt.

In der Vergangenheit wiesen die Verantwortlichen von Quantic Dream immer wieder darauf hin, dass das Studio derzeit an gleich mehreren neuen Multiplattform-Projekten arbeitet.

Wie wir seit ein paar Wochen wissen, befindet sich unter den besagten Projekten zum einen das Action-Adventure „Star Wars: Eclipse“, das sich in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und daher noch ein paar Jahre auf sich warten lassen wird. Wie die beiden Insider „AccountNGT“ und Tom Henderson berichten, arbeitet Quantic Dream derzeit an einem weiteren Projekt, das sich seit 2018 oder 2019 in Entwicklung befinden soll und dementsprechend weiter fortgeschritten ist. Der mysteriöse Titel wird demnach den Namen „Dreamland“ tragen und sich als eine nonlineare Story-Erfahrung in einem Fantasy-Mittelalter-Setting verstehen.

Eine Geschichte aus der Feder von David Cage?

„Dreamland“ soll auf Quantic Dreams „The Dark Sorcerer“-Demo basieren und laut den unbestätigten Berichten ein interaktives Story-Telling bieten. Die Geschichte des Fantasy-Abenteuers stammt dabei aus der Feder von David Cage, während Quantic Dreams Entwicklerstudio in Paris den Hauptteil der Entwicklung übernehmen wird. Weiter wird berichtet, dass der Humor von „Dreamland“ eine wichtige Rolle spielen und den Spielern den einen oder anderen Lacher entlocken wird.

Für welche Plattformen „Dreamland“ im Endeffekt erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Fest steht laut den Insidern, dass sowohl die Konsolen als auch der PC mit dem Fantasy-Abenteuer versorgt wird. Zu Beginn der Arbeiten sollen die Verantwortlichen von Quantic Dream einen Cross-Gen-Ansatz verfolgt haben. Sollte Quantic Dream an diesem Vorhaben festgehalten haben, dann dürften der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S versorgt werden. Denkbar wäre laut den Insidern allerdings auch, dass neben dem PC nur noch die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S mit dem Fantasy-Abenteuer bedacht werden.

Auch wenn „AccountNGT“ und Tom Henderson in den vergangenen Monaten immer wieder als verlässliche Quellen auf sich aufmerksam machten, sollten die Angaben zu „Dreamland“ erst einmal mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Eine offizielle Stellungnahme beziehungsweise Bestätigung seitens Quantic Dream steht nämlich noch aus.

