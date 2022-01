Quantic Dream: Zweites AAA-Spiel mit mittelalterlicher Fantasy-Welt in Arbeit – Gerücht

Quantic Dream, das in den vergangenen zwölf Jahren Spiele wie „Heavy Rain“, „Beyond Two Souls“ und „Detroit Become Human“ hervorbrachte, war bisher kein Studio, das Spiele in kurzen Abständen herausgab. Doch nach der Vorstellung von „Star Wars Eclipse“ gibt es Hinweise darauf, dass es sich dabei nicht um den einzigen Titel handelt, der bei diesem Studio in Arbeit ist.

Auf Twitter verriet der Leaker @AccNgt, der bereits Informationen über das erwähnte „Star Wars Eclipse“ durchsickern ließ, mögliche Details zu einem zweiten AAA-Projekt, das sich derzeit bei Quantic Dream in Arbeit befinden soll.

Es soll ein humoristisches Spiel werden

Angeblich befindet sich das zweite und bisher unbestätigte Projekt im Pariser Studio von Quantic Dream in der Produktion. Versprochen wird vom Leaker ein „humoristisches“ Spiel, auch wenn unklar ist, was damit genau gemeint ist.

Angeblich wird das Spiel auf der „The Dark Sorcerer“-Technologiedemo (Video unten) basieren, die Quantic Dream auf der E3 2013 für die PS4 vorgestellt hatte. Zudem soll der Titel „fortgeschrittener als Star Wars Eclipse“ sein. Auch hier ist unklar, was genau damit gemeint ist.

Dem Leaker zufolge wird das Spiel als ein Cross-Gen-Titel vermarktet und soll ebenfalls für den PC erscheinen, wobei zumindest die Cross-Gen-Pläne durchaus das Potential haben, noch geändert zu werden. Und ähnlich wie bei früheren Quantic Dream-Titeln soll der Schwerpunkt auf der narrativen Interaktivität liegen. Die nicht-lineare Geschichte wurde dem Leak zufolge vom Quantic Dream-Chef David Cage geschrieben und verfrachtet euch in eine mittelalterliche Fantasy-Welt.

– Coming to PC aswell

– Based on narrative interactivity

– Medieval Fantasy

– Non-linear storyline

– Story written by David Cage

– Quantic Dream Paris is in difficulty to hire people for this game (aswell for SW: Eclipse ofc) — AccountNGT (@AccNgt) January 8, 2022

Ebenfalls betonte der Leaker, dass das Entwicklungsteam des Projekts Schwierigkeiten habe, Entwickler zu rekrutieren. Auslöser seien unter anderem die Kontroversen, die Quantic Dream in den letzten Jahren aufgrund mehrerer Berichte über eine toxische Arbeitsplatzkultur hervorgerufen hatte. Berichte über eine problematische Entwicklung von „Star Wars Eclipse“ keimten schon im vergangenen Dezember auf.

