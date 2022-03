Quantic Dream: Steht offenbar vor einer Übernahme durch diesen chinesischen Publisher

In der Vergangenheit wurde mehrfach berichtet, dass die Verantwortlichen von Quantic Dream einer Übernahme definitiv offen gegenüberstehen würden, da diese ein großes Maß an finanzieller Sicherheit bietet. Aktuellen Berichten zufolge könnte die Übernahme des französischen Studios im Sommer offiziell verkündet werden.

Entgegen den Gerüchten der Vergangenheit soll es sich beim Käufer allerdings nicht um Sony Interactive Entertainment handeln. Stattdessen berichtet der als verlässliche Quelle geltende Industrie-Insider Tom Henderson, dass der chinesische Publisher NetEase Interesse an einer kompletten Übernahme hat und diese bereits in die Wege leitete. Eine Entwicklung, die im Prinzip nur die wenigsten überraschen dürfte.

So kündigte NetEase bereits im Januar 2019 eine enge Zusammenarbeit mit dem in Paris ansässigen Studio und die Übernahme einer Minderheitsbeteiligung an Quantic Dream an. Offiziell bestätigt wurden die aktuellen Gerüchte um die Übernahme der „Heavy Rain“- und „Detroit: Become Human“-Macher bisher allerdings nicht.

NetEase stärkt seine Position auf dem Markt

Wie Henderson weiter berichtet, soll sich Quantic Dream bereits nach der Veröffentlichung von „Detroit: Become Human“ im Jahr 2018 auf der Suche nach einem Käufer befunden haben. Nachdem der Exklusiv-Deal mit Sony Interactive Entertainment über drei Spiele ausgelaufen war, wurden zunächst die PlayStation-Macher als möglicher Käufer ins Gespräch gebracht. Unbestätigten Berichten zufolge sollen die Kontroversen, für die Quantic Dream in den vergangenen Jahren immer wieder zu haben war, jedoch dazu geführt haben, dass Sony Interactive Entertainment Abstand von diesem Schritt nahm.

NetEase hingegen sucht derzeit nach Mittel und Wegen seine Position auf dem Markt auszubauen und übernahm im Oktober des letzten Jahres beispielsweise die „No More Heroes“-Macher von Grasshopper Manufacture. Darüber hinaus gelang es dem chinesischen Publisher im Jahr 2021, mit Toshihiro Nagoshi den Schöpfer der „Yakuza“-Reihe von Sega loszueisen und zu verpflichten. Mit seinem neuen Studio arbeitet Nagoshi aktuell an einer bisher nicht näher konkretisierten neuen Marke.

Ob die Übernahme von Quantic Dream bereits unter Dach und Fach ist oder ob noch die eine oder andere Frage geklärt werden muss, ist laut Henderson unklar. Sollten sich dahingehend weitere Details ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: Exputer

