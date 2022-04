PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

Eine neue Woche steht vor der Tür und somit selbstverständlich auch einige frische Videospiel-Neuerscheinungen. Im Vergleich zur Vorwoche sinkt die Zahl der Releases minimal von acht auf sieben. Auf welche Titel ihr euch genau freuen dürft, das erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Research and Destroy (PS4, PS5)

Release: 26. April 2022

Den Anfang macht das rundenbasierte Actionspiel „Research and Destroy“, in dem verschiedene brillante Wissenschaftler zusammenarbeiten müssen. Im Zentrum stehen dabei drei wichtige Elemente. Zunächst müsst ihr erforschen, denn so erhaltet ihr neue Infos über die Bedrohung und könnt eure Waffen verbessern. Dann wäre da natürlich noch die Zerstörung, die ihr klug einsetzen müsst, um eure Gegner zu besiegen.

Der dritte und letzte wichtige Baustein ist der Koop-Modus, den ihr sowohl online als auch offline spielen dürft. Ihr könnt jederzeit gemeinsam mit einem oder mehreren weiteren Mitspielern in den Kampf ziehen und versuchen, die Erde zu retten.

The Serpent Rogue (PS5)

Release: 26. April 2022

Steht euch der Sinn mehr nach einem Action-Adventure, könnte derweil „The Serpent Rogue“ einen Blick für euch lohnen. Darin erkundet ihr eine düstere vom europäischen Mittelalter angehauchte Fantasy-Welt, um die Kunst der Alchemie zu lernen. Passenderweise ist eure Spielfigur bereits ein Alchemist, der die Erde beschützen will.

Dafür müsst ihr die Korruption auszumerzen, die ihren Schatten über das Land legt, um so letztendlich das alte Gleichgewicht wiederherstellen zu können. Ein wichtiger Aspekt dabei ist das Brauen verschiedener Tränke, die euch spezielle Fähigkeiten verleihen. Zudem müsst ihr immer die möglichen Konsequenzen eurer Taten im Blick behalten, denn wenn ihr zu sehr in eure Umwelt eingreift, könnte das nach hinten losgehen.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe (PS4)

Release: 27. April 2022

Lange haben insbesondere Gaming-Fans mit Spielekonsolen auf die Veröffentlichung von „The Stanley Parable: Ultra Deluxe“ gewartet. Wenig verwunderlich, immerhin ist das Originalspiel, welches ursprünglich bereits 2013 veröffentlicht wurde, auch heute noch eine der einzigartigsten Spieleerfahrungen der letzten Jahre. Das liegt vor allem daran, dass sowohl der Erzähler als auch die Spielwelt auf eure Aktionen reagieren.

Neben dem abgedrehten Humor hat der Titel natürlich auch die eine oder andere Neuerung im Gepäck. Inhaltlich erwarten euch beispielsweise neue Entscheidungen sowie Geheimnisse. Des Weiteren wurde die Optik des Spiels überarbeitet und es wurden verschiedene Barrierefreiheit-Funktionen ergänzt.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt (PS5)

Release: 27. April 2022

Auch Freunde von Battle-Royale-Schlachten kommen nächste Woche auf ihre Kosten, denn mit „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“ wagt das Franchise den Sprung in den Free2Play-Bereich. Spielerisch erwartet euch hier ein Third-Person-Shooter, in dem ihr jedoch nicht nur mit klassischen Schusswaffen in den Kampf zieht, sondern ebenso verschiedene übernatürliche Kräfte einsetzen könnt. Diese können euch entscheidende Vorteile verschaffen.

Welche Fähigkeiten euch zur Verfügung stehen, hängt übrigens von eurem ausgewählten Clan ab. Im Rahmen der Story des Spiels, die im bekannten „World of Darkness“-Universum angesiedelt ist, kämpfen verschiedene Vampir-Gruppierungen um die Vorherrschaft über Prag. Während der Matches müsst ihr immer wieder Ausschau nach menschlichen Opfern halten, denn wenn ihr deren Blut aussaugt, werdet ihr selbst stärker. Zudem warten verschiedene Singleplayer- und Multiplayer-Modi sowie Charakteranpassungsoptionen auf euch.

Kaiju Wars (PS4, PS5)

Release: 28. April 2022

Wie der Titel „Kaiju Wars“ bereits vermuten lässt, greifen in diesem Strategiespiel gewaltige Monster an. Eure Aufgabe ist es, deren Vormarsch zu verlangsamen. Hierfür könnt ihr beispielsweise Panzer auf die Route der Kaijus verlegen oder Gebäude errichten lassen, um die riesigen Kreaturen zumindest etwas auszubremsen. Insgesamt werdet ihr euch im Spiel mit fünf Monstern konfrontiert sehen, von denen sich jedes anders bewegt.

Ihr müsst eure Taktik somit entsprechend anpassen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, mutieren die Wesen auch noch und sind unaufhaltsam. Selbst mir besonders mächtigen experimentellen Waffen könnt ihr sie maximal vorübergehend in die Flucht schlagen, um euch auf ihren nächsten Angriff vorzubereiten. Neben einer Story-Kampagne wartet der Titel zudem noch mit einem Karteneditor auf, mit dem ihr eigene Szenarien erstellen könnt.

Tasomachi: Behind the Twilight (PS4)

Release: 28. April 2022

Sollte euch der Sinn mehr nach einem entspannten Fantasy-Abenteuer stehen, dürfte sich eventuell ein Blick auf „Tasomachi: Behind the Twilight“ lohnen. Darin schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Yukumo, das mit einem Luftschiff die weite Welt bereist. Während eines Zwischenstopps in einer östlich gelegenen Stadt geht ihr Gefährt jedoch kaputt, weshalb sie beschließt, die Gegend etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.

Während sie sich auf der Suche nach Ersatzteilen umsieht, bemerkt sie schnell, dass keine Menschen mehr diesen Ort zu bewohnen scheinen. Die Erforschung der Spielwelt nimmt einen großen Stellenwert im Game ein, genauso wie verschiedene Rätsel- sowie Sprungeinlagen. Darüber hinaus locken diverse freischaltbare Extras, mit denen ihr eure Spielfigur sowie euer Zimmer nach und nach verschönern könnt.

Ravenous Devils (PS4, PS5)

Release: 29. April 2022

Falls ihr Fans der Geschichte von „Sweeney Todd“ sein, dürften die Chancen vermutlich ziemlich gut stehen, dass ihr euren Spaß mit „Ravenous Devils“ haben werdet. Darin führt ihr ein Leichenkochgeschäft in einer heruntergekommenen Stadt, die von Armut und Elend dominiert wird. Ihre ahnungslosen Opfer locken die beiden Hauptfiguren, Percival und Hildred, in eine Schneiderei oberhalb ihrer Küche.

Ihr müsst Kunden zunächst um den kleinen Finger wickeln und dann einen geeigneten Moment abpassen, um sie auszuschalten. Sobald ihr ihre Kleidung gestohlen habt, die als Material für neue Waren dient, könnt ihr die sterblichen Überreste durch eine Falltür hinab in die Küche befördern. In der rund vierstündigen Kampagne könnt ihr zudem eure Ausrüstung verbessern, um die teils grotesken Charaktere noch effizienter zu meucheln.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren