Dying Light 2: Update 1.30 mit New Game Plus und mehr steht bereit – Changelog

Nach der offiziellen Ankündigung Anfang des Monats steht das neueste Update zu Techlands „Dying Light 2“ ab sofort bereit. Während der Patch auf der PlayStation 4 die Versionsbezeichnung 1.30 trägt, hebt das Update die PlayStation 5-Fassung auf die 1.10.

Zu den interessantesten Neuerungen dürfte der „New Game Plus“-Modus gehören, der von der Community schon kurz nach dem Launch eingefordert wurde und es euch ermöglicht, die Kampagne mit einem Großteil der errungenen Fortschritte noch einmal in Angriff zu nehmen. Damit das Spielgeschehen trotz allem spannend bleibt, skalieren die Widersacher im „New Game Plus“-Modus auf euer Charakter-Level.

Anbei eine Übersicht über die wichtigsten Features des „New Game Plus“-Modus.

Neben dem „New Game Plus“-Modus finden mit dem ab sofort erhältlichen Update diverse Anpassungen, Optimierungen und Fehlerbehebungen den Weg ins Spiel. Den kompletten Changelog zum neuen Patch findet ihr wie gehabt auf der offiziellen Website.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

— Dying Light (@DyingLightGame) April 27, 2022