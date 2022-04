Dying Light 1& 2: Offizielle Verkaufszahlen können sich sehen lassen

Das polnische Entwicklerstudio Techland hat Verkaufszahlen zu den beiden „Dying Light“-Ablegern herausgegeben. Damit wird hervorgehoben, wie erfolgreich die actionlastige Zombie-Reihe ist.

So konnte sich „Dying Light 2: Stay Human“ bereits im Veröffentlichungsmonat – also im Februar – über fünf Millionen Mal verkaufen. Gerade in Anbetracht der starken Konkurrenz in Form von „Horizon Forbidden West“ und „Elden Ring“ ist das eine hervorragende Leistung.

Inzwischen steuern wir bereits auf Ende April zu, weshalb die Verkaufszahl schon deutlich höher liegen dürfte. Techland weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Zahlen „jeden Monat deutlich steigen.“

Die erfolgreiche Fortsetzung soll langfristig unterstützt werden. Ganze fünf Jahre möchte der Entwickler das postapokalyptische Action-RPG unterstützen. Geplant sind neue Missionen, Areale und Ingame-Veranstaltungen.

Nächster Patch in Kürze

Als Nächstes steht „einer der umfangreichsten Patches“ seit dem Release an, der bis Ende des Monats erscheinen soll. Enthalten ist unter anderem ein New Game Plus-Modus, der dem Spieler einen neuen Durchlauf mit seinen erzielten Fortschritten gewährt. Schon längst geplant sind zudem Story-Erweiterungen, von denen die erste im Juni erscheint. Mit diesem und weiteren DLCs in der Zukunft möchte Techland für Überraschungen sorgen.

Auch zum Vorgänger liegen offizielle Zahlen vor: Sieben Jahre nach dem Release kommt der erste Teil auf über 20 Millionen verkaufte Einheiten. Demnach konnte ein beeindruckender Meilenstein geknackt werden.

