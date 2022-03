Dying Light 2: Kommende DLCs sollen für Überraschungen sorgen

Im vergangenen Monat veröffentlichten die polnischen Entwickler von Techland den Horror-Action-Titel „Dying Light 2“ für die Konsolen und den PC. Wie bereits vor dem Launch versprochen wurde, soll der Nachfolger über einen langen Zeitraum unterstützt werden.

Im Interview mit PCGamesN sprach Tymon Smektała, der Lead-Designer hinter „Dying Light 2“, über die von von Techland verfolgten Ziele. Wie es unter anderem heißt, wird ein Teil der Download-Inhalte zu „Dying Light 2“ mit dem Gedanken im Hinterkopf entwickelt, die Community zu überraschen und sie vor neue Herausforderungen zu stellen.

„Sie können sicher erwarten, dass das Spiel Sie in neue Umgebungen mit ihren eigenen neuen Herausforderungen führen wird. Und ich denke, man sollte auch – vielleicht ist das ein dummer Satz – das Unerwartete erwarten“, so Smektała.

Entwickler möchten Vorfreude erzeugen

„Das wollen wir mit dem Post-Launch-Support erreichen. Wir wollen die Leute überraschen. Wir wollen bei unseren Spielern eine emotionale Vorfreude erzeugen. […] Der Plan ist, den Inhalt nicht zu sehr nach bestimmten Formeln zu erstellen. Die Idee ist, dass euch jeder neue überraschen wird, sich frisch anfühlen soll, sich neu anfühlen soll, weil wir glauben, dass dies der Weg ist, die Spieler zu begeistern.“, heißt es weiter.

Smektała ergänzte: „Es gibt tatsächlich ziemlich viele Spekulationen online darüber, was als nächstes passieren wird, was wir veröffentlichen werden, was der DLC sein wird. Niemand ist auf das gekommen, was wir machen möchten.“ Weitere Details zu den nächsten DLCs von „Dying Light 2“ werden laut dem Lead-Designer zu gegebener Zeit folgen.

„Dying Light 2“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: PCGamesN

