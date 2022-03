Dying Light 2: Neue Parkour-Herausforderung freigeschaltet

In "Dying Light 2" wurde eine neue Parkour-Herausforderung namens "Flying Scorpion in The City" gestartet. Weitere Events dieser Art sollen folgen.

„Dying Light 2“ wird seit dem Launch nicht nur technisch verbessert. Auch inhaltlich nehmen sich die Entwickler von Techland dem Spiel an. In diesem Zusammenhang gibt es seit gestern die neue Parkour-Herausforderung „Flying Scorpion in The City“. Sie soll alle Pilger herausfordern, ihre Parkour-Fähigkeiten im Central Loop unter Beweis zu stellen.

Weitere Herausforderungen folgen

Suspension of Disbelief – Diese Herausforderung stellt eure Fähigkeiten bei Wandläufen im Herzen des Central Loop auf die Probe. Grakour – Bei dieser Herausforderung in Old Villedor werden alle eure grundlegenden Fähigkeiten geprüft. Wer Fehler macht, kann sich von der Goldmedaille verabschieden. Stroll on the river – Bereit, nass zu werden? My Whole World is a Glider – Fliege hoch über die verseuchten Gebiete und versuche, nicht hinein zu fallen.

Und auch danach geht es weiter: Ab Donnerstag erscheinen zusätzliche Herausforderungen, die ihr in „Dying Light 2“ meistern könnt. Dazu gehören laut Techland:

In der heutigen Pressemeldung verweist Techland ebenfalls auf die Serie „At The Fish Eye“, die sich dem Leben der Entwickler und den Ereignissen direkt aus The City widmet.

„In der ersten Folge treten mehrere Techland-Entwickler in vier Herausforderungen gegeneinander an, um einen Preis und den Titel des ersten Techland-Nightrunners zu gewinnen“, so Techland. Ein Teaser liefert erste Einblicke.

Mehr zu Dying Light 2:

Veröffentlicht wurde „Dying Light 2“ am 4. Februar 2022 für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S. Mehr zur Techland-Produktion und zu den Erweiterungen erfahrt ihr in unserer „Dying Light 2“-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Dying Light 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren