Dying Light 2: Techland verspricht fünf Jahre voller Support

In wenigen Wochen bringt Techland tatsächlich das Zombie-Abenteuer „Dying Light 2: Stay Human“ in den weltweiten Handel. Nachdem sich Fans lange gedulden und mehrere Verschiebungen über sich ergehen lassen mussten, werden sie in den nächsten Jahren eine Menge mit dem Spiel beschäftigt sein. Nicht nur, dass man bis zu 500 Stunden mit dem Hauptspiel verbringen kann, wenn man wirklich alles erreichen möchte; auch eine Vielzahl an weiteren Inhalten sollen nachgereicht werden.

Eine jahrelange Unterstützung

Wie schon beim ersten Teil, das über Jahre hinweg mit neuen Geschichten, Missionen und mehr am Leben gehalten wurde, kann man sich auf eine langfristige Unterstützung einstellen. In einem aktuellen Tweet haben die Entwickler garantiert, dass man mindestens fünf Jahre lang neue Inhalte für „Dying Light 2: Stay Human“ bieten wird.

Demnach sollen die Spieler mit „neuen Geschichten, Schauplätzen und In-Game-Events“ rechnen können. Konkretere Details hat man bisher noch nicht mitgeteilt, aber in den nächsten Jahren sollte der Titel immer wieder zur Sprache kommen. Wir werden euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.

In dem neuen Abenteuer hat der Virus gewonnen und die Menschen ins Mittelalter zurückgeworfen. Doch ihr macht als Vagabund eure Runden in einer der wenigen Städte, die noch einen halbwegs geregelten Alltag hat und begebt euch auf der Suche nach der Wahrheit hinter euren Erinnerungen. Dabei kann man einen Einfluss auf die Menschen, die gesamte Stadt und das Leben an sich nehmen.

„Dying Light 2: Stay Human“ erscheint am 4. Februar 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Hierzulande werden sich Spieler jedoch mit einer geschnittenen Version zufriedengeben müssen, die ausschließlich in einer digitalen Form veröffentlicht wird. Wer ein ungeschnittenes Spielerlebnis genießen möchte, wird sich mit Import-Versionen befassen müssen.

Want to know what will happen AFTER the premiere? We guarantee to expand the world of Dying Light 2 Stay Human for at least 5 years post launch with new stories, locations, in-game events and all the fun stuff you love!#DyingLight2 #StayHuman pic.twitter.com/SgaNynkrzI — Dying Light (@DyingLightGame) January 14, 2022

