Sonic: Mehrere Klassiker werden aus den Download-Stores entfernt

Vor wenigen Tagen spendierte Sega der „Sonic Origins“ genannten Retro-Sammlung einen Releasetermin und gab bekannt, dass diese ab Juni für den PC und die Konsolen erhältlich sein wird.

„Sonic Origins“ umfasst technisch aufpolierte Versionen der „Sonic“-Klassiker „Sonic The Hedgehog“, „Sonic The Hedgehog 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ sowie „Sonic CD“, die mit diversen grafischen Verbesserungen versehen wurden. Wie Sega bekannt gab, wird die Veröffentlichung von „Sonic Origins“ dazu führen, dass die jeweiligen Original-Versionen der Klassiker aus den gängigen Download-Stores entfernt werden.

Wer sich die Klassiker noch sichern möchte, sollte sich mit dem Download nicht allzu viel Zeit lassen, da die Titel bereits ab dem 20. Mai 2022 nicht mehr erworben werden können.

„Sonic Origins“ wird ab dem 23. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Wer möchte, kann die enthaltenen Klassiker in der originalen Auflösung beziehungsweise ihrer ursprünglichen Fassung spielen. Zudem werden diverse Neuerungen wie ein Vollbild-Modus, die Möglichkeit, unendliche Leben zu aktivieren, und mehr geboten.

„Ihr erfüllt verschiedene Missionen, um Münzen zu sammeln, die neue Inhalte, Herausforderungen und Spezialabschnitte im Museum freischalten“, so die offizielle Beschreibung von „Sonic Origins“ weiter. „Ihr entscheidet euch, ob ihr im klassischen Modus mit der Originalauflösung und begrenzten Leben durch die zahlreichen Zonen schleudert, oder im neuen Jubiläumsmodus mit unbegrenzten Leben und überarbeiteter Vollbildauflösung agiert.“

