Sonic Origins: Spieler unzufrieden mit verwirrender DLC-Politik

„Sonic Origins“ wird am 23. Juni 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Das Spielebundle umfasst die klassischen Sonic-Games „Sonic The Hedgehog“, „Sonic The Hedgehog 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ und „Sonic CD“ in einer überarbeiteten Version.

Bei den Spielern kommt mit der Ankündigung jedoch nicht nur Freude auf. Besonders die verwirrende DLC-Politik liegt den Fans schwer im Magen. Für „Sonic Origins“ wurden schon jetzt acht Zusatzinhalte angekündigt, die auf verschiedene Spielversionen sowie DLC-Pakete verteilt sind.

Spieler wollen keine Tabellen für DLCs erstellen müssen

Wie auf der offiziellen Webseite zu „Sonic Origins“ zu lesen ist, werden etwa schwerere Missionen oder verschiedene Animationen und Musikstücke in unterschiedlichen Spielpaketen angeboten. Wer hofft, dass er mit der Digital Deluxe Editon zu „Sonic Origins“ auch wirklich alle derzeit vorgestellten DLCs erhält, der irrt sich. Denn nur wer diese auch vorbestellt, bekommt auch noch 100 Bonusmünzen, den freigeschalteten Spiegelmodus und einen besonderen Hintergrund dazu.

Auf Twitter und Reddit zeigten sich viele Spieler unzufrieden über die DLC-Politik von SEGA. „Offensichtlich ist es heutzutage unmöglich, alles in eine Version eines Spiels zu packen. Sie müssen immer jeden Cent aus uns herausholen“, schrieb etwa ein Nutzer auf Twitter. Auf Reddit meint der Nutzer „PookAndPie“: „Sie halten ernsthaft die Charakteranimationen im Hauptmenü für ein zusätzliches herunterladbares Paket zurück. Das ist einfach wild.“

Ebenfalls auf Reddit fasst es der Nutzer „Water_Check“ zusammen: „Ich denke, die Spieler sind einfach erschöpft von Tabellenkalkulationen über sieben verschiedene verschiedene Versionen der Spiele, die einfach nicht transparent sind und die Leute am Ende nur verwirren. Es ist ein Durcheinander. Sonic ist dabei nicht einmal der schlimmste Übeltäter der letzten Jahre. Aber wir sind einfach an einem Punkt, an dem man fragen muss warum.“

