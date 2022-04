Sonic Origins: PlayStation Store leakt Modi und weitere Infos

Der australische und neuseeländische PlayStation Store sorgte in dieser Woche für einen kleinen Leak, der Details zum kommenden „Sonic Origins“ offenbarte.

Der Produkteintrag, der offenbar zu früh freigeschaltet wurde, legt unter anderem nahe, dass jedes der enthaltenen klassischen Retro-Sonic-Spiele mit neuen Anfangs- und Endanimationen ausgestattet wird. Ebenfalls ist von einem Classic- und einem Anniversary-Modus die Rede.

Neue Sonic Origins-Missionen

Der Classic-Modus von „Sonic Origins“ macht das, was von ihm erwartet wird: Er zeigt die Spiele in ihrer Originalauflösung und hat begrenzte Leben wie in der 16-Bit-Ära. Der Anniversary-Modus hingegen wird dem Spieler unendlich viele Leben geben und das Spiel in einer neuen Breitbildauflösung präsentieren.

Ebenfalls wird „Sonic Origins“ Missionen enthalten, in denen die Spieler Münzen sammeln können. Diese dürfen später im Museumsmodus des Spiels ausgegeben werden, um neue Inhalte, Herausforderungen und Spezialabschnitte freizuschalten.

Der PlayStation-Leak scheint ebenfalls darauf hinzudeuten, dass eine physische Veröffentlichung geplant ist. Denn es wird darauf hingewiesen, dass Besitzer einer PS4-Disk ein Upgrade auf die PS5-Version durchführen können.

Die Compilation wurde ursprünglich im Mai 2021 während Segas Sonic Central-Präsentation angekündigt und umfasst die folgenden Klassiker:

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic CD

Sonic the Hedgehog 3

Sonic & Knuckles

Während die Details zu „Sonic Origins“ noch dünn gesät sind, betonte der Sonic Team-Chef Takashi Iizuka im vergangenen Jahr immerhin, dass die Spiele in „Sonic Origins“ nicht auf einem Emulator laufen, sondern komplett neu portiert werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Spiele im 16:9-Breitbildformat darzustellen und andere Optimierungen und Modifikationen vorzunehmen.

Offen ist hingegen, wann genau „Sonic Origins“ den Markt erobern wird. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber alles deutet darauf hin, dass der Launch nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

