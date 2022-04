Sonic Origins: Alterseinstufung deutet auf eine baldige Veröffentlichung hin

Mit „Sonic Origins“ kündigten die Verantwortlichen von Sega im Mai des vergangenen Jahres die laufenden Arbeiten an einer weiteren Retro-Sammlung an.

Nachdem im Rahmen der offiziellen Ankündigung darauf hingewiesen wurde, dass „Sonic Origins“ im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht werden soll, könnten die Veröffentlichung oder zumindest die Enthüllung des finalen Releasetermins nun unmittelbar bevorstehen. So wurde „Sonic Origins“ in Südkorea kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen.

In den vergangenen Monaten erfolgten nach der Alterseinstufung durch das südkoreanische Rating-Board nicht selten die Ankündigung des entsprechenden Releasetermins oder gar die Veröffentlichung des jeweiligen Titels.

Die Klassiker werden technisch aufgepeppt

„Sonic Origins“ befindet sich unter anderem für die PlayStation-Systeme in Entwicklung und umfasst die „Sonic“-Klassiker „Sonic the Hedgehog“, „Sonic the Hedgehog 2“, „Sonic CD“, „Sonic the Hedgehog 3“ und „Sonic & Knuckles“. Wie kurz nach der offiziellen Ankündigung der Retro-Sammlung versprochen wurde, werden die enthaltenen Klassiker nicht nur einfach emuliert. Stattdessen dürfen sich die Spieler und Spielerinnen auf diverse bisher nicht näher konkretisierte technische Verbesserungen freuen.

„Wir stellen uns deshalb der Herausforderung, die Spiele ohne Emulator auf die Zielplattformen zu portieren. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase des Projekts, können aber jetzt schon sagen, dass wir durch diese Arbeitsweise Änderungen direkt am Spiel vornehmen können. Wir wollen das Original selbstverständlich originalgetreu nachbilden, aber gleichzeitig sollen es Anfänger leichter haben – so wie bei Sonic Colours Ultimate“, kommentierte Produzent und Director Takashi Iizuka das Ganze.

