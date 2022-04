Street Fighter 5 – Champion Edition: Kostenlose Gratis-Trial gestartet

Im Februar dieses Jahres machten die Verantwortlichen von Capcom die laufenden Arbeiten am Nachfolger offiziell und kündigten die Entwicklung von „Street Fighter 6“ an.

Trotz der laufenden Arbeiten am Sequel hat Capcom „Street Fighter 5“ noch nicht zu den Akten gelegt und gab nun den Start einer kostenlosen Trial bekannt. Diese bietet euch die Möglichkeit, die „Street Fighter 5: Champion Edition“ ohne Kosten in Augenschein zu nehmen. Im Rahmen der Trial warten alle 45 spielbaren Charaktere auf interessierte Spieler und Spielerinnen – darunter die Neuzugänge der letzten Season.

Die Gratis-Trial der „Street Fighter 5: Champion Edition“ steht auf der PlayStation 4 und dem PC bis zum 11. Mai 2022 bereit.

Allzu viele Details zu „Street Fighter 6“ ließ sich Capcom bisher leider nicht entlocken. Stattdessen gab das japanische Unternehmen lediglich bekannt, dass die hauseigenen Entwickler die Reihe erfolgreich in die Zukunft führen möchten. Als Game-Designer des Nachfolgers wird der Branchen-Veteran Yusuke Hashimoto fungieren. In der Vergangenheit arbeitete dieser an Projekten wie „Bayonetta“ (Produzent) oder „Star Fox Zero“ (Director).

„Wir wissen, dass Sie hungrig nach weiteren Details sind (und wir sind genauso gespannt darauf, sie zu teilen). Allerdings müssen wir Sie noch ein wenig länger spekulieren lassen. Freuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten zu Street Fighter 6 im Sommer 2022“, so Capcom im Zuge der offiziellen Ankündigung.

Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge wird „Street Fighter 6“ für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

