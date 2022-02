Capcom: Aktuelle Verkaufszahlen zu Monster Hunter World, Resident Evil und mehr

In diesen Tagen versah Capcom die Liste der erfolgreichsten hauseigenen Titel mit einem Update und nannte aktualisierte Verkaufszahlen. Den Titel des erfolgreichsten Spiels der Unternehmensgeschichte hat weiterhin "Monster Hunter World" inne.

In regelmäßigen Abständen versieht der japanische Publisher Capcom die Liste der hauseigenen „Platinum Titles“ mit Updates. So geschehen auch in dieser Woche.

Wie ein Blick auf die Liste verdeutlicht, handelt es sich bei „Monster Hunter World“ weiterhin um den erfolgreichsten Titel, den das japanische Unternehmen in seiner Geschichte veröffentlichte. Bis zum 31. Dezember 2021 wurde das für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältliche Action-Rollenspiel 17,8 Millionen Mal verkauft. Die umfangreiche Download-Erweiterung „Monster Hunter World: Iceborne“ hingegen bringt es auf 8,8 Millionen abgesetzte Einheiten.

Related Posts

Gleichzeitig meisterte „Resident Evil 7: Biohazard“ im letzten Jahr den nächsten beeindruckenden Meilenstein in Form der zehn Millionen verkauften Kopien. Bis zum 31. Dezember 2021 beliefen sich die Verkaufszahlen von „Resident Evil 7“ demnach auf 10,6 Millionen an den Mann beziehungsweise die Frau gebrachte Spiele.

Den dritten Platz der erfolgreichsten Titel der Capcom-Geschichte hat weiterhin das Remake zu „Resident Evil 2“ inne. Hier griffen im Zeitraum zwischen dem Release im Januar 2019 und dem 31. Dezember 2021 9,3 Millionen Spieler und Spielerinnen zu.

Anbei die Top 10 der erfolgreichsten Capcom-Titel in der Übersicht.

Capcom: Die Top 10 der erfolgreichsten Spiele

1. Monster Hunter World (2018): 17,8 Millionen

2. Resident Evil 7: Biohazard (2017): 10,6 Millionen

3. Resident Evil 2 Remake (2019): 9,3 Millionen

4. Monster Hunter World: Iceborne (2019): 8,8 Millionen

5. Resident Evil 5 (2009): 8,1 Millionen

6. Resident Evil 6 (2012), 8,1 Millionen

7. Monster Hunter Rise (2021): 7,7 Millionen

8. Street Fighter II (1992): 6,3 Millionen

9. Street Fighter V (2016): 6,1 Millionen

10. Resident Evil Village (2021): 5,7 Millionen

Weitere aktuelle Verkaufszahlen zu erfolgreichen Spielen von Capcom findet ihr auf der offiziellen Website.

Quelle: Capcom

Weitere Meldungen zu Capcom.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren