Resident Evil Village: Capcom nennt beeindruckende Verkaufszahl

Capcom hat die neusten Geschäftszahlen veröffentlicht und dabei verraten, wie viele Abnehmer „Resident Evil Village“ bisher fand. Der Horrortitel kommt demnach auf eine Absatzzahl von 5,7 Millionen Exemplaren.

„Resident Evil Village hat sich mehr 5,7 Millionen Mal verkauft und wurde bei den Golden Joystick Awards 2021 mit insgesamt vier Preisen ausgezeichnet, darunter als Ultimate Game of the Year“, so Capcom im neusten Geschäftsbericht.

Weitere Verkäufe erwartet

„Resident Evil Village“ wurde im Mai 2021 weltweit für PC und Konsolen veröffentlicht. Das bedeutet, dass es Capcom gelang, sämtliche der genannten Exemplare in nur neun Monaten zu verkaufen, was „Village“ zum bisher am schnellsten verkauften Teil der „Resident Evil“-Franchise macht. Schon in den ersten vier Tagen kam der Titel auf drei Millionen verkaufte Exemplare.

Das noch einiges geht, zeigt die Verkaufszahl von „Resident Evil 7“. Der Titel konnte sich innerhalb von 1,5 Jahren 5,7 Millionen Mal verkaufen und kommt inzwischen auf zehn Millionen Verkäufe. Einen großen Schwung brachte noch einmal die Gold-Edition, die Ende Dezember 2017 auf den Markt gebracht wurde. Später folgte eine permanente Preissenkung.

„Resident Evil 6“ fand im ersten Jahr 2012/2013 rund 5,2 Millionen Abnehmer. Und wie Capcom außerdem mitteilte, kommt die „Resident Evil“-Reihe inzwischen weltweit auf 123 Millionen Verkäufe.

Ebenfalls im neuen Geschäftsbericht erwähnt: Der Switch-Titel „Monster Hunter Rise“ wurde acht Millionen Mal verkauft, während „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ mehr als 1,4 Millionen Abnehmer fand.

„Resident Evil Village“ ist für PS5, PS4, PC, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich. Das Spiel wurde offiziell während des digitalen PlayStation Future of Gaming-Events im Juni 2020 angekündigt und spielt ein paar Jahre nach den Ereignissen von „Resident Evil 7 Biohazard“.

Die First-Person-Action beginnt damit, dass die Spieler in die Rolle des verstörten Ethan schlüpfen und versuchen, die mysteriösen neuen Schrecken aufzudecken, die ein einst friedliches Dorf heimsuchen. „Während dieser Reise werden die Spieler um jeden Atemzug kämpfen, während sie von bösartigen neuen Feinden gejagt werden, die den schneebedeckten Ort befallen haben“, so Capcom.

