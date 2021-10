Resident Evil 7: Hat die Marke von zehn Millionen Verkäufen geknackt

Der Survival-Horror „Resident Evil 7: biohazard“ hat einen neuen Meilenstein erreicht. Wie Capcom bekanntgegeben hat, wurden über 10 Millionen Einheiten ausgeliefert. Dabei wurden sowohl die physischen als auch die digitalen Einheiten einberechnet.

Eine langfristige Verkaufsstrategie führte zu Erfolg

„Resident Evil 7: biohazard“ erschien im Januar 2017 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC (via Steam), wobei in den darauffolgenden Jahren Umsetzungen für Stadia und Luna sowie eine Cloud-Version für die Nintendo Switch folgten.

Die Entwickler waren mit dem siebten Teil der Horrorreihe ein Risiko eingegangen, indem sie auf ein First-Person-Abenteuer umgestiegen waren, um den Spielern eine noch immersivere Spielerfahrung zu bieten. Wie Capcom im Weiteren mitteilte, hatte man in den vergangenen Jahren den Fokus auf das Wachstum der Digitalverkäufe gelegt. Man hatte an strategischer Preisgestaltung gearbeitet, um saisonale und eventbezogene Rabatte für die Stärkung der Nachfrage unter einer breiteren Auswahl an Spielern zu nutzen.

Des Weiteren hatte man auch Bundles mit dem Nachfolger „Resident Evil Village“ zusammengestellt, um die langfristigen Verkaufszahlen von „Resident Evil VII: biohazard“ weiter zu steigern. Dadurch konnte man jährlich weiterhin eine Million Verkäufe erzielen und inzwischen die Marke von 10 Millionen Einheiten knacken.

