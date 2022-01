Resident Evil: DLC zu Village nach wie vor in Arbeit – Weitere Remakes geplant?

In einem Famitsu-Special zum neuen Jahr meldeten sich auch die Verantwortlichen des japanischen Publishers Capcom zu Wort und verloren ein paar Worte über ihre Pläne für das Videospieljahr 2022.

Zum einen wies das Unternehmen darauf hin, dass weitere Download-Inhalte zum für den PC und Nintendos Switch erhältlichen Action-Rollenspiel „Monster Hunter Rise“ geplant sind. Auch der 35. Geburtstag der beiden Serien „Street Fighter“ und „Mega Man“ soll natürlich entsprechend begangen werden. Ebenfalls eine wichtige Rolle wird in diesem Jahr die „Resident Evil“-Reihe spielen, wie Capcom ausführte.

Capcom möchte die Zielgruppe erweitern

Wie bereits im Rahmen der E3 2021 bestätigt wurde, wird an Download-Content zu „Resident Evil: Village“ zu gearbeitet. Auch wenn es um die nicht näher konkretisierten Inhalte in den vergangenen Monaten recht still wurde, befinden sich diese laut Capcom nach wie vor in Arbeit. Weitere Details zu den neuen Inhalten von „Resident Evil: Village“ wurden im Zuge des Famitsu-Specials allerdings nicht genannt.

Abschließend ließ Capcom verlauten, dass geplant ist, die diversen Ableger der „Resident Evil“-Reihe einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Eine Aussage, die dahingehend gedeutet wird, dass Capcom weitere Remaster oder Remakes zu bereits veröffentlichten „Resident Evil“-Titeln plant.

In der Vergangenheit wurde Capcom immer wieder mit einem möglichen Remake zu „Resident Evil 4“ in Verbindung gebracht. Offiziell angekündigt wurde die Neuauflage bisher allerdings nicht.

Quelle: Gamingbolt

