Resident Evil Village: Weiter erfolgreich – Aktuelle Verkaufszahlen bekannt

Wie Capcom in einem aktuellen Statement bestätigte, verkauft sich das Horror-Abenteuer "Resident Evil Village" weiterhin auf einem soliden Niveau. Auch neue Verkaufszahlen wurden genannt.

Ein kommerzieller Erfolg: "Resident Evil Village".

Mit „Resident Evil Village“ ging die beliebte Horror-Serie aus dem Hause Capcom Anfang Mai dieses Jahres in ihre nächste Runde.

In einer aktuellen Mitteilung wies Capcom darauf hin, dass sich „Resident Evil Village“ nach wie vor auf einem soliden Niveau verkauft. Weiter heißt es, dass der Horror-Titel mittlerweile über 4,5 Millionen Mal ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft wurde. Ende Mai war noch von vier Millionen abgesetzten Einheiten die Rede.

Das neue Abenteuer von Ethan Winters

„Resident Evil Village“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich und führt die Geschichte des aus „Resident Evil 7“ bekannten Protagonisten Ethan Winters fort. Dieser richtete sich mit seiner Frau Mia ein neues und friedliches Leben ein, das allerdings nicht lange Bestand haben sollte.

Zum Thema: Resident Evil Village: DLC bestätigt + Re:Verse startet im Juli

Chris Redfield, der legendäre Held aus der „Resident Evil“-Reihe, taucht eines schicksalsträchtigen Tages auf und zerstört das Leben von Ethan und Mia ein weiteres Mal. Ein am Boden zerstörter Ethan sich plötzlich in einem abgelegenen schneebedeckten Dorf und sucht nach Antworten, nachdem er in einen völlig neuen Albtraum geraten ist.

Dabei wird er schnell in einen gnadenlosen Kampf um das Überleben konfrontiert.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village