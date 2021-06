Resident Evil Village: DLC bestätigt + Re:Verse startet im Juli

Nachdem "Resident Evil Village" vergangenen Monat einen erfolgreichen Start feiern konnte, verkündete Capcom nun, dass die Arbeiten an einem DLC begonnen hätten. Außerdem soll der Multiplayer-Shooter "Re:Verse" nächsten Monat erscheinen.

"Resident Evil Village" ist unter anderem für PS4 und PS5 erhältlich.

Im Rahmen seines eigenen E3 2021 Showcase kündigte Capcom Neuigkeiten zum jüngsten Ableger seiner ikonischen Survival-Horrorreihe, „Resident Evil Village“, an. Nachdem der kommende Multiplayer-Shooter „Resident Evil Re:Verse“ zuletzt noch verschoben wurde, bestätigten die Verantwortlichen nun den Releasezeitraum des Titels. Darüber hinaus arbeitet das Team nun ebenfalls an einem DLC zum achten „RE“.

Resident Evil Village: ReVerse kommt startet im Juli

Bekanntlich sollte der Mehrspieler-Shooter „Resident Evil Re:Verse“ ursprünglich zusammen mit „Resident Evil Village“ im Handel erscheinen, allerdings entschied sich Capcom letztendlich doch dazu, den Titel zu verschieben. Damals hieß es lediglich, das PvP-Game solle im „Sommer 2021“ veröffentlicht werden. Nun verkündete Tsuyoshi Kanda, einer der Producer von „Resident Evil Village“, „Re:Verse“ werde im Juli 2021 an den Start gehen. Ein genauer Releasetermin wurde indes noch nicht genannt.

Des Weiteren bestätigte Kanda, er und das Entwicklerteam des achten Hauptteils der Survival-Horrorsaga würden nun offiziell an einem DLC zum Titel arbeiten. Vor der Veröffentlichung des Games kündigte Capcom keinerlei DLCs zum Werk an. Nun hätten sich die Verantwortlichen jedoch zu diesem Schritt entschieden, da es hiernach eine hohe Nachfrage gegeben habe. Das Projekt dürfte sich jedoch noch in einem sehr frühen Stadium befinden, weshalb erst zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen zum DLC bekanntgegeben werden sollen.

„Resident Evil Village“ befindet sich seit seinem Release auf Erfolgskurs für Capcom. Zuletzt konnte der Titel einen bedeutenden kommerziellen Meilenstein knacken und die Marke von 4 Millionen ausgelieferten beziehungsweise digital verkauften Exemplaren überschreiten.

Zum Thema: Resident Evil ReVerse angespielt: Endlich ein guter Multiplayer-Ableger?

„Resident Evil Village“ erschien am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia und den PC (via Steam). „Resident Evil Re:Verse“ soll im Juli 2021 veröffentlicht werden.

Freut ihr euch auf „Resident Evil Re:Verse“ und einen „Resident Evil Village“-DLC?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Village