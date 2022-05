PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

Morgen startet eine neue Woche und natürlich bringt diese wieder einige neue Videospiel-Releases mit sich. Im Vergleich zur Vorwoche sinkt die Zahl der Neuerscheinungen von sieben auf fünf. Auf welche Games ihr euch genau freuen dürft, das lest ihr in den nachfolgenden Zeilen.

ADIOS Amigos (PS4, PS5)

Release: 3. Mai 2022

Im Indie-Abenteuer „ADIOS Amigos“ erkundet ihr in der Rolle eines kleinen Astronauten verschiedene Sonnensysteme. Ihr könnt unterschiedliche Planeten und Raumstationen erforschen, Asteroiden und Aliens ausweichen oder einfach nur Spaß mit der abgedrehten Physik des Games haben, die euch allerlei witzige Dinge ermöglicht.

Ihr könnt beispielsweise auf einem Sofa in ein schwarzes Loch hineinfliegen oder einen riesigen Pilz mit eurem Raumschiff in die Sonne katapultieren. Dabei solltet ihr allerdings aufpassen, dass euer Gefährt nicht schmilzt! Falls ihr euch nicht alleine in die endlosen Weiten wagen möchtet, dürft ihr den Titel auch mit bis zu drei Mitspielern angehen.

Dungeon Defenders: Awakened (PS4)

Release: 3. Mai 2022

Tower-Defense-Fans kommen derweil nächste Woche mit „Dungeon Defenders: Awakened“ auf ihre Kosten. Das Action-RPG, in dem ihr gemeinsam mit bis zu drei weiteren Mitspielern kämpfen und plündern könnt sowie euren Charakter verbessern dürft, setzt einen großen Fokus auf seine Online-Koop-Komponente.

Insgesamt stehen euch im Game vier unterschiedliche Charakterklassen zur Auswahl, die Jägerin, der Knappe, der Lehrling und der Mönch, die allesamt ihre eigenen besonderen Fähigkeiten mitbringen. Während ihr wahlweise allein oder im Team immer mehr Gegner erledigt und Beute abwehrt, erhaltet ihr auch immer neue Möglichkeiten, um eure Spielfigur an eure Vorlieben und euren bevorzugten Spielstil anzupassen.

Wildcat Gun Machine (PS4)

Release: 4. Mai 2022

Darf es für euch schneller und actionreicher zugehen, solltet ihr indes einen Blick auf den Twin-Stick-Shooter/Dungeon Crawler-Mix „Wildcat Gun Machine“ werfen. Mit allerlei Waffen, mächtigen Robotern und einer Katze (!) an eurer Seite, stürzt ihr euch darin in den Kampf gegen diverse ekelerregende Fleischmonster.

Ihr schlagt euch durch verschachtelte Labyrinthe und müsst euch dort in allerlei Konfrontationen beweisen, die vor allem euer taktisches Geschick auf die Probe stellen sollen. Aufgrund vielfältiger Anpassungsoptionen sollen dabei sowohl Gelegenheitsspieler als auch Core-Gamer gleichermaßen zufriedengestellt werden.

Best Month Ever! (PS4)

Release: 5. Mai 2022

Bei „Best Month Ever!“ sollten derweil Point-and-Click-Fans ihren Spaß haben können. Darin begleiten wir Louise auf einem Roadtrip durch die USA der ausgehenden 1960er. Ihr Ziel ist es, ihren Sohn Mitch beizubringen, sich in der immer moderner werdenden Welt zurechtfindet. Große Bedeutung wird dabei euren Entscheidungen beigemessen, die ihr im Rahmen des Spiels trefft und die den Werdegang des Jungen beeinflussen.

Jede eurer Entscheidungen verteilt Punkte in drei Kategorien (Beziehungen, Rechtschaffenheit, Selbstvertrauen), sowohl positive als auch negative. Deren Ausprägung bestimmt am Ende des Spiels, zu was für einem Menschen sich Mitch entwickelt hat. Insgesamt könnt ihr neun unterschiedliche Story-Ausgänge freischalten.

Trek to Yomi (PS4, PS5)

Release: 5. Mai 2022

Die vermutlich meisterwartete Neuveröffentlichung der kommenden Woche dürfte das Indie-Action-Adventure „Trek to Yomi“ sein. Darin schlüpft ihr in die Rolle des jungen Schwertkämpfers Hiroki. Seinem sterbenden Meister gab dieser das Versprechen, seine Stadt und die ihm wichtigen Menschen mit seinem Leben zu verteidigen. Vor dem Samurai liegt fortan eine Reise, auf der er auch zu seinem wahren Selbst finden muss.

Sofort ins Auge fällt der visuelle Stil des Spiels, der insbesondere von Werken des legendären Regisseurs Akira Kurosawa („Die Sieben Samurai“) inspiriert wurde. Doch nicht nur der Look orientiert sich an japanischen Filmklassikern, sondern ebenso die Inszenierung der Kämpfe. Eingebettet werden soll all dies in eine packende Story.

