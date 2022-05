Trek to Yomi: Neuer Live-Action-Trailer stimmt auf das Samurai-Abenteuer ein

In der vergangenen Woche wurde das Samurai-Abenteuer "Trek to Yomi" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Um euch den Titel aus dem Hause Flying Wild Hog noch einmal schmackhaft zu machen, stellten die Verantwortlichen hinter dem Projekt einen neuen Live-Action-Trailer bereit.

In Zusammenarbeit mit dem auf Indie-Produktionen spezialisierten Publisher Devolver Digital veröffentlichten die „Shadow Warrior“-Macher von Flying Wild Hog in der vergangenen Woche ihr neues Projekt „Trek to Yomi“.

Nachdem uns Ende der letzten Woche die ersten Wertungen der internationalen Fachpresse erreichten, die auf einen soliden Titel hindeuteten, stellten Devolver Digital und die Entwickler von Flying Wild Hog ergänzend zum Release einen frischen Live-Action-Trailer zu „Trek to Yomi“ bereit. Im visuellen Stil des Spiels gehalten, zeigt der Trailer tödliche Schwertkämpfe und soll noch einmal Lust auf mehr machen.

Ein Samurai auf einem Rachefeldzug

„Trek to Yomi“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich und versteht sich laut Entwicklerangaben als eine spielbare Hommage an die Samurai-Filme des legendären japanischen Regisseurs Akira Kurosawa. Ihr schlüpft in die Rolle eines Samurai, der sich nach einem Überfall auf sein Dorf auf einen blutigen Rachefeldzug begibt und den Kampf gegen eine Gruppe von Banditen und Kriegsherren aufnimmt.

„Einige der Filme, die mich dazu inspiriert haben, waren eigentlich gar nicht japanisch. Buster Keaton und Filme aus den 1920er und 1930er Jahren waren eine große Inspiration, weil sie an 2,5D-Sidescroller erinnern, was mich dazu brachte, dieses Spiel wirklich unbedingt machen zu wollen. Orochi hatte einige Szenen, die mich denken ließen: ‚Ich muss das interaktiv machen, das wäre verrückt“, führten die Entwickler zu ihren Inspirationsquellen aus.

