Deliver Us The Moon: PS5-Upgrade verschoben – Release dafür auch als Disk-Edition

In diesem Monat kommt "Deliver Us The Moon" doch nicht auf die PS5. Die Entwickler benötigen noch paar Wochen Zeit, um die finale Version fertigzustellen.

Eigentlich sollte das Next-Gen-Upgrade für „Deliver Us the Moon“ am 19. Mai herauskommen. Heute, eine Woche vor dem geplanten Release, gab Publisher Wired Productions jedoch eine Verschiebung bekannt: Erst am 23. Juni kommt der Science-Fiction-Thriller auf die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Letzter Feinschliff wird benötigt

Warum der Erscheinungstermin nicht eingehalten werden kann, erklärten die Verantwortlichen folgendermaßen: „Das astronomische Projekt erfordert zusätzliche Entwicklungszeit, um die endgültige Version des Spiels vorzubereiten, die einen letzten Feinschliff ermöglicht, bevor wir uns auf den Abflug vorbereiten.“

Immerhin wird neben der digitalen PS5-Version auch eine physische Variante erscheinen. Und wer das Spiel bereits auf der PS4 besitzt, kann natürlich ein kostenfreies Upgrade in Anspruch nehmen.

Die überarbeitete Konsolenfassung enthält neue grafische Effekte, von denen die meisten schon in der PC-Version enthalten sind. Dazu zählen Schatten und Reflexionen, die durch Raytracing erzeugt werden. PS5-Spieler profitieren natürlich abermals von den adaptiven Triggern und dem integrierten Lautsprecher des DualSense-Controllers.

„Deliver Us the Moon“ ist ein packendes Sci-Fi-Abenteuer, das in einer apokalyptischen Zukunft angesiedelt ist. Weil die natürlichen Ressourcen des blauen Planeten erschöpft sind, haben die Menschen Kolonien auf dem Mond errichtet. Als eine davon verschwindet, wird ein Astronaut losgeschickt, um die Ursache herauszufinden. Seine Aufgabe ist es, die Menschheit vor dem Untergang zu retten.

Zur Verkündung des neuen Veröffentlichungstermins hat Wired Productions einen kurzen Trailer veröffentlicht. Schaut ihn euch hier an:

