EA: Insider liefert unbestätigte Status-Updates zu UFC 5 & Fight Night

Ende des vergangenen Jahres erreichten uns unbestätigte Berichte, in denen die Rede davon war, dass sich die Verantwortlichen von Electronic Arts dazu entschlossen haben sollen, der Entwicklung eines neuen „Fight Night“-Titels grünes Licht zu geben.

Damit hörten die guten Nachrichten allerdings schon auf, da es weiter hieß, dass die Arbeiten an dem neuen „Fight Night“ erst einmal pausiert wurden, um den internen Fokus auf die Entwicklung des ebenfalls noch nicht offiziell angekündigten „EA Sports UFC 5“ verlagern zu können. Wie der für gewöhnlich gut informierte Insider Tom Henderson nun berichtet, sollten wir auf absehbare Zeit nicht mit der Ankündigung des neuen „Fight Night“-Titels rechnen, da die Entwicklung nach wie vor pausiert.

Wie bereits Ende 2021 berichtet, liegt der interne Fokus weiterhin auf den Arbeiten an „EA Sports UFC 5“. Wann der Nachfolger offiziell angekündigt wird, konnte oder wollte Henderson zwar nicht bestätigen, wies jedoch darauf hin, dass mit dem Release des neuen „UFC“-Titels nach dem aktuellen Stand der Dinge wohl im Sommer 2023 zu rechnen ist. Ob die Entwicklung des „Fight Night“-Reboots nach der Fertigstellung von „EA Sports UFC 5“ wieder aufgenommen werden könnte, bleibt laut dem Insider abzuwarten.

Angaben, die von offizieller Seite bisher nicht bestätigt wurden. Im Zuge der aktuellen Geschäftszahlen wies Electronic Arts allerdings darauf hin, dass das Unternehmen insgesamt vier unangekündigte Titel in der Hinterhand hat, die im Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) veröffentlicht werden sollen.

Darunter ein Remake, eine große IP sowie ein Titel, der in Zusammenarbeit mit einem nicht näher konkretisierten Partner entsteht.

Wanted to rename the original QRT from „canned“ to „paused“ because I’ve not been told that it’s 100% canned yet.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 10, 2022