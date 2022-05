Rainbow Six Extraction: Crisis-Event Nightmare Fog gestartet – Trailer und Details

Rainbow Six Extraction:

Spieler von "Rainbow Six Extraction" stehen vor einer neuen Herausforderung. Das Crisis-Event "Nightmare Fog" wurde gestartet. Ein Trailer zeigt, was auf die Spieler zukommt.

In „Rainbow Six Extraction“ wurde das Crisis-Event „Nightmare Fog“ gestartet. Das zeitlich begrenzte Event läuft bis zum 2. Juni 2022 und fügt neben der neuen Herausforderung einen weiteren Gegnertypen ein. Es ist der Proteus-Vigil.

Während die Spieler im Verlauf von „Nightmare Fog“ durch die Eindämmungszone schreiten, werden sie einem Nebel ausgesetzt, der ihr Neurotoxin-Niveau erhöht. Ab einem bestimmten Wert führt dieses Gift laut Ubisoft zu psychedelischen Effekten bei den Operatoren. Dazu gehören Wahnvorstellungen, Sehstörungen und Beeinträchtigungen, die Schaden verursachen.

Zur Heilung können die Spieler von „Rainbow Six Extraction“ Neurostimulationsvorratskisten suchen, die kurzzeitig einen Teil der Vergiftung aufheben. Zu beachten ist dabei, dass es nur eine limitierte Anzahl von Neurostimulationsvorratskisten in jeder Subzone gibt.

„Dieser begrenzte Vorrat stellt die Spieler vor die Herausforderung, neue Strategien zu entwickeln und sich auf den Kampf gegen die Archaeen vorzubereiten, während sie mit psychedelischen Effekten kämpfen“, so Ubisoft.

​Neben Nightmare Fog können weitere Inhalte entdeckt werden, darunter:

Zehn neue Prestigelevel

Der neue Gegner – Proteus-Vigil

Die neue REACT Rauschpistole

Fünf neue Krisenstudien

Thematische Talismane

Extra XP für die Meilensteinprogression

Weitere Inhalte und Herausforderungen sollen für „Rainbow Six Extraction“ in den kommenden Monaten folgen. Der Shooter ist für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Stadia erhältlich. Nachfolgend könnt ihr euch einen Trailer zum neuen Event anschauen.

