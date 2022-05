Silt: Der Releasetermin und ein neuer Trailer zum stimmigen Unterwasser-Puzzler

Mit „Silt“ entstand bei den Indie-Entwickler von Spiral Circus in den vergangenen Monaten ein Puzzler für die Konsolen und den PC, der sowohl hinsichtlich des Settings als auch spielerisch neue Wege gehen soll.

In „Silt“ steht ihr in der Rolle eines Tauchers vor der Aufgabe, den Tücken einer tödlichen Tiefsee zu entkommen und Puzzles zu lösen. Wie die Verantwortlichen von Spiral Circus zum Abschluss der Woche bekannt gaben, wird „Silt“ ab dem 1. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich sein. Passend zur Veröffentlichung des finalen Releasetermins wurde ein neuer Trailer zur Verfügung gestellt, der euch einen Eindruck von dem vermittelt, was in „Silt“ spielerisch auf euch zukommt.

Eine tödliche Flora und Fauna

Während ihr euch einen Weg durch die tödliche Flora und Fauna bahnt und Rätsel löst, greift ihr zudem auf die Fähigkeiten diverser Meeresbewohner zurück. Grafisch wird „Silt“ laut Entwicklerangaben mit seinem stimmigen Schwarz-Weiß-Stil und den dezent eingesetzten Soundeffekten punkten.

„Es war wichtig, dass das Spiel wie eines von Toms Gemälden aussah und nicht so, als wäre seine Kunst aus dem Zusammenhang gerissen und in etwas anderes verpflanzt worden. Die Idee war, Tom direkt aus dem Zeichenprogramm heraus nahezu die vollständige Kontrolle über das Aussehen des Spiels zu geben. Das bedeutet die Kontrolle über Komposition, Kameraeinstellung, Tonkontrast, Beleuchtung, Schatten, Textur, Nebel, all die Dinge, die er einfach zeichnen würde, wenn er an einem seiner Stücke arbeiten würde“, so die Entwickler.

