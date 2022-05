Gamescom 2022: Aussteller zeigen ein großes Interesse

In diesem Jahr wird die Gamescom nach einer zweijährigen Pause wieder vor Ort stattfinden. Und nicht nur das Interesse der Spieler ist groß, wie die Veranstalter heute bekanntgaben.

Während die Macher der Electronic Entertainment Expo, kurz E3, auch in diesem Jahr auf eine Messe verzichten, planen die Veranstalter der Gamescom eine Präsenzveranstaltung, nachdem die Messen in den Jahren 2020 und 2021 in das Internet verlagert wurden. Und es scheint, dass das Interesse der Aussteller recht groß ist.

Schon 250 Unternehmen dabei

Laut der Angabe des Veranstalters Koelnmesse haben bislang 250 Unternehmen ihre Präsenz für die Gamescom 2022 gesichert. Schon rund 80 Prozent der Flächenbuchungen seien im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt im Rekordjahr 2019 erreicht. Insgesamt sollen wieder alle Hallen und damit das gesamte Gelände der Koelnmesse für die Gamescom 2022 genutzt werden.

Felix Falk, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Games-Branche, erklärte zur Resonanz: „Angesichts der zwei Pandemiejahre ohne Gamescom vor Ort freuen wir uns sehr über die starke Beteiligung so vieler Partner bereits zu diesem Zeitpunkt. In diesem Jahr gibt es zahlreiche zusätzliche Herausforderungen für die Ausstellenden, doch gemeinsam haben wir das klare Ziel, die Gamescom auch in diesem Jahr wieder zum weltweiten Leuchtturm für Games zu machen.“

Die Gamescom bringt wieder die bekannten Themenbereiche zurück, darunter die Anlaufpunkte Family & Friends, Cosplay, Retro oder Indie Area. Die Gamescom Event Arena befindet sich diesmal in der Halle 1. Eröffnet wird die Messe mit der Show Opening Night Live, die in das Internet übertragen wird.

Im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie müssen einige zusätzliche Sicherheitsbestimmungen umgesetzt werden. Dazu gehören ein verbessertes Einlassmanagement, ein digitales Warteschlangenmanagement, extrabreite Gänge und limitierte Ticketkontingente. Zudem soll die Gamescom 2022 nachhaltiger werden, wie in einer vorangegangenen Ankündigung betont wurde.

Die Gamescom versteht sich als das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. In diesem Jahr findet die Veranstaltung von Mittwoch, 24. August bis Sonntag, 28. August 2022 statt. Spieler, die nicht vor Ort sein können, erleben online ein vorbereitetes Programm. Das offizielle Partnerland der Gamescom 2022 ist Australien.

