Soulframe: Neuer Markenschutz der „Warframe“-Entwickler aufgetaucht

Seit nunmehr neun Jahren begleitet uns das Action-Rollenspiel „Warframe“. Seither sind elf Erweiterungen und zahlreiche Updates erschienen, die den Titel zu einem der größten Sci-fi-Abenteuer machen. Nun könnte bald das nächste Kapitel eingeleitet werden.

Was versteckt sich hinter der neuen Marke?

Denn die zuständigen Entwickler von Digital Extremes haben in Europa einen neuen Markenschutz eingereicht. Zum gestrigen 17. Mai 2022 hat man sich die Marke „Soulframe“ schützen lassen. Allerdings gibt es diesbezüglich keine weiteren Details. Dementsprechend kann man spekulieren, dass es sich um einen Nachfolger zu „Warframe“ handelt oder lediglich ein neues Abenteuer darstellt, das die Entwickler starten möchten.

Somit wird man weiterhin Geduld haben müssen, ehe man etwas zu „Soulframe“ zu hören bekommt. Möglicherweise wird Digital Extremes die diesjährige TennoCon für eine Ankündigung nutzen. Sie wird am 16. Juli 2022 als rein digitales Event stattfinden, wobei die Entwickler einen vollgepackten Tag mit aufregenden Enthüllungen versprechen.

Sollten tatsächlich Details zu „Soulframe“ mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin kann man weiterhin in aller Ruhe „Warframe“ spielen, das für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich ist.

