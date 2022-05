WRC Generations: Rennspiel mit Trailer, Termin und ersten Details vorgestellt

Wie Nacon und die Entwickler von Kylotonn heute bereits einräumten, wird sich der Release des Open-World-Rennspiels „Test Drive Unlimited: Solar Crown“ auf das Jahr 2023 verschieben. Ergänzend dazu wurde ein weiteres Rennspiel vorgestellt, das sich derzeit bei Kylotonn in Entwicklung befindet.

Die Rede ist von „WRC Generations“, das noch in diesem Jahr für die Konsolen und den PC veröffentlicht wird. Offiziellen Angaben zufolge haben wir es hier mit der bisher realistischsten Rally-Simulation aus dem Hause Kylotonn zu tun, die euch vor zahlreiche Herausforderungen stellen wird. Mit von der Partie sind nicht nur mehr als 750 Kilometer einzigartiger Wertungsprüfungen in 22 unterschiedlichen Ländern.

Darüber hinaus erhaltet ihr den Zugriff auf sämtliche lizenzierten Fahrzeuge der laufenden Saison – die Hybrid-Modell inklusive.

Entwickler versprechen neue Gameplay-Mechaniken

Hinzukommen die 49 Teams der Saison 2022 (Rally1 / Rally2 / Junior-WRC), 37 legendäre Autos plus zusätzliche Boni und 165 zeitgestoppte Wertungsprüfungen. Um den Kampf um die Meisterschaft noch realistischer zu gestalten, wurde eine komplett neue Umgebung der Rally Schweden in der Region Umeå mit sechs Wertungsprüfungen entworfen. Auch am Gameplay wurde in „WRC Generations“ laut Entwicklerangaben gefeilt.

Beispielsweise wurden neue Mechanismen integriert, um die Anforderungen der Hybridmotoren zu erfüllen. Um den Sieg davontragen zu können, müsst ihr hier das Motorkennfeld für die verschiedenen Wertungsprüfungen anpassen und sorgfältig mit eurem Akku umgehen. Hinzukommen die Möglichkeit, Sticker und individuelle Lackierungen mit der Community zu teilen, oder in dafür vorgesehenen Ligen gegen andere Spieler und Spielerinnen anzutreten, die sich hinsichtlich des Könnens und der Erfahrung in etwa auf eurem Level befinden.

„WRC Generations“ wird am 13. Oktober 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht.

