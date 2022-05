Capcom: Publisher denkt über die Rückkehr älterer Marken nach

Im Jahr 1983 gegründet, gehört Capcom zu den bekanntesten Publishern von Videospielen überhaupt und nennt diverse erfolgreiche Marken sein Eigen.

Auch wenn sich Capcom in den vergangenen Jahren vor allem auf bekannte Serien wie beispielsweise „Street Fighter“, „Monster Hunter“ oder „Resident Evil“ verließ, steht das japanische Unternehmen der Rückkehr älterer Marken durchaus offen gegenüber. Dies bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage, ohne hinsichtlich möglicher Comebacks älterer Marken näher ins Details zu gehen.

Stattdessen hieß es lediglich: „Wir stellen derzeit Pläne für unsere Pipeline auf der Grundlage von On-Demand-Daten aus dem Markt zusammen.“

Wünsche der Kunden im Fokus

Und weiter: „Auch in Zukunft werden wir die Wünsche unserer Kunden bei der Entwicklung unserer Titelpalette berücksichtigen.“ Oder anders ausgedrückt: Um älteren Marken zu einem möglichen Comeback zu verhelfen, ist es an den Spielern und Spielerinnen, Capcom klar zu machen, dass eine entsprechende Nachfrage vorhanden ist. Zu den Capcom-Marken, um die es in den vergangenen Jahren recht still wurde, gehören unter anderem „Viewtiful Joe“, „Okami“, „Lost Planet“, „Dino Crisis“ oder „Dragon’s Dogma“.

Derzeit wird bei Capcom an verschiedenen Projekten gearbeitet. So befindet sich beispielsweise die neue und für einen Release im Jahr 2023 vorgesehene Science-Fiction-Marke „Pragmata“ in Arbeit, während „Resident Evil 2“, „Resident Evil 3“ und „Resident Evil 7“ für einen Release auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S technisch aufpoliert werden.

Quelle: Videogames Chronicle

