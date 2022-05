Assassin’s Creed Origins: Release des 60FPS-Updates steht offenbar kurz bevor

Bekanntermaßen arbeiten die Entwickler von Ubisoft an einem 60FPS-Update zum 2017 veröffentlichten Action-Rollenspiel "Assassin's Creed Origins". Wie ein offizieller Tweet andeutet, könnte der besagte Patch in den kommenden Tagen endlich veröffentlicht werden.

Bereits im vergangenen Sommer veröffentlichte Ubisoft ein Update, mit dem „Assassin’s Creed Odyssey“ eine 60FPS-Unterstützung spendiert bekam, wenn das Action-Rollenspiel über die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen PS5 beziehungsweise Xbox Series X/S gespielt wurde.

Im Dezember hieß es dann, dass „Assassin’s Creed Origin“ ebenfalls mit einem 60FPS-Patch versorgt wird. Nachdem „PlayStation Game Size“ herausfand, dass das besagte Update kürzlich den Weg in die Datenbanken des PlayStation Networks fand, legte Ubisoft über den offiziellen Twitter-Kanal nach und deutete an, dass der Release des 60FPS-Patches zu „Assassin’s Creed Origin“ in den kommenden Tagen erfolgen könnte.

Hierzu heißt es kurz und knapp: „“Schlaf? Ich schlafe nicht. Ich warte nur. Und das Warten hat bald ein Ende…….“ Ein konkreter Termin wurde allerdings nicht genannt.

Ein Abstecher in das alte Ägypten

„Assassin’s Creed Origins“ wurde im Oktober 2017 für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One und im Jahr 2020 zudem für Googles Streaming-Plattform Stadia veröffentlicht. „Origins“ versteht sich als ein Prequel zur Hauptreihe und verfrachtet euch in das alte Ägypten, wo ihr in die Rolle des Protagonisten Bayek schlüpft. Bayek versuchte ursprünglich nur, seine Landsleute und seine Frau zu beschützen.

Dadurch wird er in den tödlichen Konflikt zwischen den Assassinen auf der einen und den Templern auf der anderen Seite verwickelt. Nachdem die „Assassin’s Creed“-Reihe in der Vergangenheit immer wieder Elemente aus dem Rollenspiel-Genre aufgriff, handelte es sich bei „Assassin’s Creed Origins“ um den ersten Ableger der kommerziell erfolgreichen Serie, der spielerisch bewusst als klassisches Action-Rollenspiel konzipiert wurde.

Nach dem Release im Herbst 2017 wurde „Assassin’s Creed Origins“ durch verschiedene Download-Inhalte erweitert. Darunter mit der sogenannten Discovery-Tour, die es euch ermöglichte, dem alten Ägypten einen Besuch abzustatten, ausgewählte Orte beziehungsweise historische Sehenswürdigkeiten in Augenschein zu nehmen und mehr über diese zu erfahren.

„Sleep? I don’t sleep. I just wait.“ And the wait is almost over……. pic.twitter.com/4E7QPrmZtX — Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 30, 2022

