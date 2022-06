Paladins: Kollaboration mit Anime-Serie RWBY präsentiert sich im Trailer

Ein Crossover der ungewöhnlicheren Sorte: Im Juni marschieren vier Jägerinnen aus der bekannten Anime-Serie "RWBY" durch ein Portal direkt in das Reich von "Paladins". Ruby Rose, Weiss Schnee und Co. sind natürlich keine neuen Heldinnen, sondern Skins - Fans der Serie dürfte das aber wenig stören.

Das Königreich Remnant muss warten, denn Team RWBY hat eine neue Mission: In der Fantasy-Welt des Free-to-Play-Shooters „Paladins“ mitmischen. Die Jägerinnen Blake Belladonna, Weiss Schnee, Yang Xiao Long und Ruby Rose nehmen also eine kurze Auszeit von ihrem immerwährenden Kampf gegen die Grimm und wollen ihr Können im Kampf neuen Prüfungen unterziehen.

Bereits vor einiger Zeit kündigte Entwickler Hi-Rez Studios, die Macher hinter „Paladins“ ein neues Crossover mit der beliebten Anime-Serie „RWBY“ an und nun präsentierte man in einem Trailer, worauf sich Fans bei der im Juni an den Start gehenden Kollaboration freuen dürfen.

Vier Jägerinnen müsst ihr sein: „Paladins“ trifft auf „RWBY“

Wer „Paladins“ kennt, der weiß: Die vier aufgezählten Jägerinnen sind natürlich keine neuen Heldinnen, die den bestehenden Charakter-Roster des Shooters erweitern. Stattdessen könnt ihr die Figuren aus „RWBY“ als Skins für bestehende Champions aus „Paladins“ freischalten.

Dabei ist Blake Belladonna ein neuer Skin für Saati, Weiss Schnee einer neuer Skin für Furia, Yang Xiao Long ein neuer Skin für Imani und Ruby Rose ein neuer Skin für Vora. Neben den vier Jägerinnen sind auch Onkel Qrow und die Antagonistin Salem mit von der Partie: Ersterer wird als Skin für Corvus verfügbar sein, letztere als Skin für Seris.

Weitere Meldungen zu Paladins:

Um die Jägerinnen in „Paladins“ bewundern zu dürfen, müsst ihr euch den neuen Crossover-Pass zulegen, der auch einige kosmetische Gegenstände aus der Welt von „RWBY“ enthalten wird. Onkel Qrow und Salem sind allerdings nicht Teil des kostenpflichtigen Crossover-Pass: Stattdessen könnt ihr die beiden aus Truhen erhalten oder manuell mit Kristallen freischalten.

„Paladins“ ist kostenlos spielbar, der PlayStation-Store gibt euch aber mehrere Möglichkeiten, schon vor dem Losspielen ein paar Taler zu investieren: Für 9,99 Euro bekommt ihr in der „Paladins-Starter-Edition“ gleich acht Champions zur Verfügung gestellt, die „Paladins-Gold-Edition“ kostet dagegen 29,99 Euro, hat aber auch 30 Champions und darüber hinaus noch 600 Kristalle im Gepäck.

Weitere Meldungen zu Paladins.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren