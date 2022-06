Atomic Heart: Entwickler dementieren Entwicklungsstopp – Release erst 2023?

Wie steht es nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eigentlich um "Atomic Heart"? Nachdem in dieser Woche Gerüchte über einen temporären Entwicklungsstopp aufkamen, folgte ein Dementi. Aber ist der Release in diesem Jahr noch realistisch?

Seit Jahren warten viele Spieler auf die Veröffentlichung von „Atomic Heart“. Es ist ein Ego-Shooter, der beim russischen Entwicklerstudio Mundfish entwickelt wird.

Doch nicht nur auf die ukrainischen Entwickler hat der Angriffskrieg der Putin-Truppen einen enormen Einfluss. Auch die Studios in Russland stehen vor einer neuen Situation. Embargos behindern einerseits ihre Fähigkeiten zur weiteren Entwicklung von Spielen. Und hinter der weltweiten Veröffentlichung der Neuerscheinungen steht ein großes Fragezeichen.

Veröffentlichung in diesem Jahr noch realistisch?

In diesem Zusammenhang machte in dieser Woche das Gerücht die Runde, dass „Atomic Heart“ von der aktuellen Situation massiv betroffen ist und die Entwicklung zeitweise sogar gestoppt werden musste.

Eineverweist auf Gespräche „mit einer Person“, die mit der Situation beim russischen Entwickler Mundfish vertraut sein soll. Dabei habe man erfahren, dass die Arbeit an „Atomic Heart“ nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine mehr als einen Monat lang unterbrochen wurde. Mittlerweile sollen die Mitarbeiter die Produktion wieder aufgenommen haben.

Letztendlich soll die Stimmung bei Mundfish aufgrund der massiven Sanktionen gegen Russland nicht die Beste sein und den Alltag sowie die Arbeit der Mitarbeiter erschweren. Das habe dazu geführt, dass die Entscheidungsträger des Studios zwar gerne eine Veröffentlichung im Jahr 2022 anstreben würden. Doch dieser Zeitplan sei aus der Sicht des Informanten unrealistisch.

Spieler sollten damit rechnen, heißt es weiter, dass das Debüt von „Atomic Heart“ auf das erste Quartal 2023 verschoben wird, nachdem vor dem Krieg von einem Release im Ende 2022 ausgegangen wurde.

Mundfish meldet sich zu Wort

Ob der Launch in diesem Jahr realistisch ist oder nicht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Zur Entwicklung ansich hinterließ Mundfisch auf Telegram jedoch eine kurzes Statement. Dort betonte das Studio, dass die Entwicklung von „Atomic Heart“ nicht pausiert oder gestoppt wurde. Auch gab das Unternehmen bekannt, dass es keine polnische Niederlassung gebe, auch wenn dies in der Meldung gar nicht behauptet wurde.

Eine mögliche Verschiebung der Veröffentlichung wurde hingegen nicht kommentiert. Hier dürften der weitere Verlauf des Krieges und das Ausmaß der Sanktionen eine zentrale Rolle spielen.

Auch der Krieg in der Ukraine wurde von Mundfish nicht angesprochen, was aufgrund der innerrussischen Situation keine Überraschung ist. Unabhängig davon, wie die Mitarbeiter zur Invasion stehen, hätte eine Kritik am Vorgehen Russlands existenzbedrohende Folgen für die Belegschaft und das gesamte Studio.

