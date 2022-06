PS Plus Extra und Premium: Japan-Lineup enthüllt weitere Spiele

PlayStation Plus-Abonnenten in Europa müssen sich noch bis zum 22. Juni 2022 gedulden. Doch ein Blick nach Japan verdeutlicht, was auch hierzulande ein Teil der Extra- und Premium-Stufen werden könnte.

Europäische PlayStation Plus-User müssen noch einige wenige Wochen auf die Einführung des dreistufigen PS Plus-Programmes warten. Doch nach der Freischaltung in Japan wird zunehmend die enorme Anzahl an Spielen deutlich, auf die Abonnenten der höherpreisigen Stufen einen Zugriff erhalten.

Nicht alle der gelisteten Games werden voraussichtlich nach Europa kommen. Doch zumindest die japanische PS Plus-Spielebibliothek umfasst unter anderem „Resident Evil“-Spiele und First-Party-Titel wie „Knack“ sowie Bethesda-Games wie „The Elder Scrolls 4“, „Fallout 4“, „Doom“ und „Wolfenstein: New Order“. Nachfolgend gelangt ihr zu den Übersichten.

Spiele, Klassiker und Trials in der Übersicht:

Ebenfalls laufen die japanischen PSOne-Klassiker im NTSC 60hz-Format, da Sony sich entschlossen hat, die japanischen Originalversionen der Spiele zu veröffentlichen. In anderen asiatischen Ländern mussten die Spieler zur Kenntnis nehmen, dass der PS5-Hersteller auf PAL-Spiele im 50hz-Format setzt. Die Entscheidung beruht mutmaßlich auf dem Wunsch, mehrere Sprachen zu unterstützen.

Während nicht alle Spiele aus dem japanischen Portfolio nach Europa kommen werden, da sie nie für den westlichen Markt bestimmt waren, können sich Spieler im Westen auf eine noch größere Anzahl an unterstützen Games einstellen. Denn der PS5-Hersteller gab jüngst bekannt dass Spieler 400 PS4- und PS5-Spiele erwarten können. Die japanische Liste umfasst derzeit etwa 300 Titel.

Außerdem geht Sony von etwa 340 klassischen Spielen aus. Die japanische Liste umfasst derzeit etwa 250 der älteren Games.

Die neuen PlayStation Plus-Stufen Essential, Extra und Premium werden in Amerika am 13. Juni 2022 eingeführt. Europa ist am 22. Juni 2022 an der Reihe. Angaben zur Preisgestaltung und eine Übersicht über die Features jeder Stufe sind in der verlinkten Meldung zusammengefasst.

PlayStation Plus im Juni 2022

An dieser Stelle möchten wir noch einmal daran erinnern, dass zwischenzeitlich die PS Plus-Spiele für Juni 2022 angekündigt wurden. Einmal mehr können Abonnenten ab der kommenden Woche drei Games herunterladen und im Laufe ihrer Mitgliedschaft uneingeschränkt nutzen:

Nach der Umstellung auf das dreistufige PS Plus-Programm gibt es monatlich zwei Drops. Dabei handelt es sich einerseits um die herkömmlichen PS Plus-Spiele, die ein Teil der Essential-Stufe bleiben. Mitte des Monats soll außerdem die Bibliothek der Extra- und Premium-Stufen aufgefüllt werden.

