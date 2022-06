PS Plus Juni 2022: Die „Gratis“-Spiele des nächsten Monats enthüllt

Sony hat die PS Plus-Spiele für Juni 2022 angekündigt. Eine große Überraschung ist auch die heutige Enthüllung nicht. Denn einmal mehr kam es im Vorfeld zu Leaks, die für eine vorzeitige Quasi-Bestätigung sorgten.

PS Plus im Juni 2022

Auf drei weitere Spiele können PlayStation Plus-Mitglieder im laufenden Juni zugreifen, ohne noch einmal die virtuelle Geldbörse öffnen zu müssen. Bei den Neuzugängen handelt es sich um „God of War“ für PS4, „Naruto to Boruto: Shinobi Striker“ für PS4 sowie um „Nickelodeon All-Star Brawl“ für PS4 und PS5. Nachfolgend sind die üblichen Details zu den Spielen aufgelistet.

God of War (PS4)

Veröffentlicht im April 2018

Metascore: 94

User-Score: 9.1

Regulärer Preis: 19,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4)

Veröffentlicht im August 2018

Metascore: 61

User-Score: 6.1

Regulärer Preis: 69,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Nickelodeon All-Star Brawl (PS4/PS5)

Veröffentlicht im Oktober 2021

Metascore: 65

User-Score: 5.7

Regulärer Preis: 49,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort freigeschaltet wurden die Spiele wie gewohnt nicht. Stattdessen müssen sich PlayStation Plus-Abonnenten bis zum kommenden Dienstag gedulden. Die Freischaltung dürfte am 7. Juni 2022 irgendwann im Zeitraum zwischen 11 und 12 Uhr erfolgen. Wir machen gesondert darauf aufmerksam.

PS Plus wird im Juni umgestellt

Im Juni wird fast alles anders, denn hierzulande steht die Einführung des dreistufigen PlayStation Plus-Programmes bevor. Während die Essential-Stufe dem entspricht, was bisher ein Teil von PlayStation Plus war, gewähren die Stufen Extra und Premium einen Zugriff auf eine große Bibliothek an Spielen, die ohne Einschränkungen genutzt werden können. Premium-Mitglieder erhalten zusätzlich Klassiker, eine Streamingmöglichkeit und Testversionen.

Einzelheiten zu den drei Stufen samt ihrer Preisgestaltung sind in dieser Meldung zusammengefasst. Starten wird das dreistufige PlayStation Plus hierzulande am 22. Juni 2022.

PS Plus im Juli 2022

Auch die Termine für Juli 2022 lassen sich vorhersagen. Sollte Sony nach der Umstellung des PlayStation Plus-Programmes beim gewohnten Rhythmus bleiben, dann lassen sich die Ankündigungs- und Freischalttermine für PS Plus vorhersagen. Denn in den vergangenen Jahren erfolgte die Bereitstellung der PS Plus-Spiele in der Regel am ersten Dienstag eines Monats, die Ankündigung am Mittwoch der Vorwoche.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

Das bedeutet, dass am 29. Juni 2022 mit der Ankündigung von PS Plus für Juli 2022 zu rechnen ist. Die Freischaltung sollte am 5. Juli 2022 erfolgen. Auch nach der Umstellung auf das dreistufige PS Plus-Programm möchte Sony daran festhalten, monatlich die gewohnten PS Plus-Games zur Verfügung zu stellen. Allerdings gesellt sich ein weiterer Drop hinzu: Mitte des Monats sollen Abonnenten von Extra und Premium zusätzlichen Nachschub für ihre Sammlungen erhalten.

Epische Bosskämpfe, taktische Team Fights und bombastischen Plattform-Battles. Das erwartet euch bei den PlayStation Plus Games im Juni. https://t.co/Zfs9jAj5jo — PlayStationDE (@PlayStationDE) June 1, 2022

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren