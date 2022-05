PlayStation Plus Premium: Länge der Demos scheint zu variieren

Im kommenden Monat startet auch hierzulande die neue dreistufige Version von PlayStation Plus. Zu den gebotenen Neuerungen der Premium-Stufe gehören unter anderem kostenlose Demos beziehungsweise Trial-Phasen zu kommenden Titeln.

Bisher war die Rede davon, dass euch die Demos die Möglichkeit bieten werden, den Titel eurer Wahl über einen Zeitraum von zwei Stunden kostenlos in Augenschein zu nehmen. Beim Kauf des Spiels wäre es anschließend möglich, seine Fortschritte in die Vollversion zu übernehmen. Wie Nutzer aus Hong Kong, wo der neue PlayStation Plus-Dienst bereits zur Verfügung steht, berichten, scheint die Spielzeit der gebotenen Demos von Titel zu Titel zu variieren.

Wie Schnappschüsse aus dem PlayStation Store von Hong Kong verdeutlichen, wird die Spielzeit der kostenlosen Demos von „WWE 2K22“ oder der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ mit zwei Stunden angegeben. In den Produkteinträgen von „Cyberpunk 2077“ und „Horizon: Forbidden West“ hingegen wird darauf hingewiesen, dass die Spielzeit der Demos fünf Stunden beträgt.

Dies legt den Gedankengang nahe, dass umfangreiche Titel wie Rollenspiele mit einer umfangreicheren Demo versehen werden können. Ob die umfangreicheren Demos Pflicht oder für die Entwickler beziehungsweise Publisher doch nur optionaler Natur sind, ist aktuell noch unklar. Warten wir auf eine offizielle Stellungnahme seitens Sony Interactive Entertainment.

In Europa wird der neue PlayStation Plus-Dienst am 22. Juni 2022 an den Start gehen. Die grundlegend überarbeitete Fassung des Abo-Dienstes setzt sich aus drei Stufen mit exklusiven Extras zusammen – darunter dem Zugriff auf eine rund 400 Titel starke Software-Bibliothek oder emulierte PS1-, PS2- und PlayStation Portable-Klassikern.

Alle weiteren Details zu den gebotenen Inhalten und Features sowie Angaben zu den Preisen haben wir hier für euch zusammengefasst.

