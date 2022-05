PS Plus: PS1-Klassiker zum Teil als 50Hz-PAL-Versionen – Kein DLC-Support für PS3-Spiele

PS Plus:

In ausgewählten Ländern Asiens startete heute die neue dreistufige Version des PlayStation Plus-Dienstes. Passend dazu erreichten uns erste technische Details zur Unterstützung der PlayStation- und PlayStation 3-Klassiker.

Während wir uns noch etwa vier Wochen gedulden müssen, ehe wir in den Genuss des überarbeiteten dreistufigen PlayStation Plus-Modells kommen, startete der Dienst am heutigen Dienstag auf ausgewählten asiatischen Märkten wie Hong Kong.

Passend dazu erreichten uns weitere interessante Details zum neuen Abo-Dienst. Nachdem sich in den vergangenen Tagen bereits abzeichnete, dass die Trophäen-Unterstützung der PlayStation-Klassiker lediglich optionaler Natur ist, wurde das Ganze in der Zwischenzeit auch von offizieller Seite bestätigt. Somit liegt es an den Entwicklern beziehungsweise Publishern, ob sie ihre angebotenen PlayStation-Titel nachträglich mit der Unterstützung des Trophäen-Features versehen.

Selbiges gilt für die Tatsache, welche Version der Klassiker angeboten wird. Auch hier scheint es (noch) keine festen Vorgaben von Sony Interactive Entertainment zu geben.

Framerate schwankt zwischen 25 und 30FPS

Während First-Party-Produktionen wie „Everybody’s Golf“, „Wild Arms“, „Jumping Flash“ oder „Kurushi“ genau wie die beiden „Worms“-Titel „World Party“ und „Armageddon“ auch außerhalb Europas auf den PAL-Versionen basieren, liegen „Tekken 2“, „Syphon Filter“, „Abe’s Oddysee“ oder „Mr. Driller“ jeweils in der NTSC-Version vor. Das PAL-Format setzt auf 50Hz und läuft damit etwas langsamer als sein NTSC-Pendant mit 60Hz. Hinzukommt, dass bei der Framerate der PAL-Titel auf 25FPS gesetzt wird, während die NTSC-Titel mit 30FPS dargestellt werden.

Weitere Meldungen zum Thema:

Bereits mit der PlayStation Classic-Konsole aus dem Jahr 2018 wurde zum großen Teil auf die 50Hz-PAL-Versionen gesetzt, was vor allem Spieler und Spielerinnen in Nordamerika frustrierte. Ein weiteres Detail betrifft die PlayStation 3-Klassiker, die bekanntermaßen nur über die Cloud gespielt werden können. Wie Sony Interactive Entertainment hier klarstellte, müsst ihr auf der PS5 auf die Add-ons und DLCs der PS3-Spiele verzichten, da diese nicht gestreamt beziehungsweise über die Cloud genutzt werden können.

Eine Begebenheit, die nur die wenigsten überraschen dürfte. Schließlich verhielt es sich bei PlayStation 3-Spielen, die über PlayStation Now gespielt wurden, genauso. Anbei die Liste der bisher für den neuen PlayStation Plus-Dienst bestätigten PS3-Klassiker.

PS Plus: Diese PS3-Spiele werden zum Launch geboten

Asura’s Wrath

Castlevania: Lords of Shadow 2

Crash Commando

Devil May Cry HD Collection

Demon’s Souls

Enslaved: Odyssey to the West

echochrome

F.E.A.R.

Hot Shots Golf: Out of Bounds

Hot Shots Golf: World Invitational

ICO

inFAMOUS

inFAMOUS 2

Lost Planet 2

Loco Roco Cocoreccho!

MotorStorm Apocalypse

MotorStorm RC

Ninja Gaiden Sigma 2

Puppeteer

Rain

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

Ratchet & Clank: Quest for Booty

Ratchet & Clank: A Crack In Time

Ratchet & Clank: Into the Nexus

Resistance 3

Super Stardust HD

Tokyo Jungle

When Vikings Attack

In Europa startet der dreistufige PlayStation Plus-Dienst, zu dem wir hier alle wichtigen Details zusammengefasst haben, am 22. Juni 2022.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu PS5, Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren