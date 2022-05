PS Plus Premium: PS5-Spiele können nicht gestreamt werden

Zum Launch des dreistufigen PlayStation Plus-Programms in ersten asiatischen Ländern lassen sich einem offiziellen Leitfaden weitere Details zum überarbeiteten Abodienst entnehmen. Ein weiteres Mal wird darin bestätigt, dass Abonnenten der Premiumstufe die Vorteile von PlayStation Now genießen können, da der Dienst ein Teil des erweiterten PS Plus wird.

Dem Leitfaden lässt sich ein interessantes Detail zum Streaming entnehmen. Nachdem seit der Markteinführung der PS5 und der knappen Verfügbarkeit hin und wieder der Wunsch aufkam, New-Gen-Spiele über PlayStation Now auf die PS4 oder den PC zu streamen, bestätigt Sony, dass eine derartige Möglichkeit auch mit dem neuen PlayStation Plus nicht gegeben ist.

So heißt es im Leitfaden in Bezug auf das Streaming:

PlayStation-, PS2-, PS3-, PS4- und PSP-Spiele können über den Premium-Tarif gestreamt werden. Dies umfasst den Streaming-Zugang zu Titeln aus dem Spielekatalog, der im Extra- und Premium-Tarif angeboten wird.

Die Streaming-Verfügbarkeit kann je nach Titel variieren.

Streaming ist für PS5-Titel nicht verfügbar.

Spiele können auf PS4- und PS5-Konsolen und PC gestreamt werden.

Der vorletzte Punkt macht deutlich, dass Nutzer der Streamingfunktion auch weiterhin auf PS5-Spiele verzichten müssen. Gründe nannte Sony nicht, allerdings liegen diese mehr oder weniger auf der Hand.

Einerseits dürfte Sony bestrebt sein, den Spielern einen Anreiz zu bieten, eine PS5 zu kaufen, auch wenn die Konsole momentan kaum erhältlich ist. Erwartet wird allerdings, dass sich die Verfügbarkeit spätestens im Laufe des kommenden Jahres bessern wird.

Auf der anderen Seite würde es zumindest bei generationsübergreifenden Spielen nur bedingt Sinn machen, die PS5-Version zu streamen, da die maximale Auflösung von Sonys Cloudgaming unter optimalen Bedingungen bei 1080p liegt. Die vollwertige New-Gen-Erfahrung würde bei den Spielern ohnehin nicht ankommen.

Die Bedingungen werden sich allerdings in Zukunft ändern. Einerseits ist davon auszugehen, dass die Streamingtechnologie besser wird und höherauflösende Spiele unterstützt. Gleichzeitig werden immer weniger Spiele sowohl für die PS4 als auch für die PS5 veröffentlicht, sodass sich Sony aufgrund der Alternativmöglichkeiten durchaus dazu entschließen könnte, das Streaming von PS5-Spielen früher oder später ein Teil von PlayStation Plus Premium zu machen.

Die neuen PlayStation Plus-Tarife Essential, Extra und Premium folgen in Kürze in weiteren Ländern. Japan ist voraussichtlich am 1. Juni an der Reihe, Amerika am 13. Juni und in Europa erfolgt die Markteinführung bisherigen Plänen zufolge am 22. Juni. Für welche Stufe werdet ihr euch entscheiden?

