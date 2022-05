PS Plus Premium: Weitere Klassiker und Details im PlayStation Store aufgetaucht

PlayStation Plus startet hierzulande im Juni 2022 in das dreistufige Modell. Asien ist schon ab dieser Woche an der Reihe, was weitere Details zu den in der Premium-Stufe enthaltenen Klassikern zum Vorschein brachte.

Während europäische Kunden bis Juni warten müssen, startet das dreistufige PlayStation Plus-Modell in dieser Woche schon in ersten asiatischen Ländern. Und aufgrund der Vorbereitungen kamen weitere Details zu den klassischen Spielen zum Vorschein, die ein Teil der Premium-Stufe sind.

So tauchte in den lokalen PlayStation Stores der Klassiker „Oddworld: Abe’s Oddysee“ auf. Es ist ein 2D-Plattformer, der ursprünglich im Jahr 1997 für die erste PlayStation veröffentlicht wurde. Auch Bandai Namcos Arcade-Rennspiel „Ridge Racer 2“, das 2006 für die PSP erschien, wird laut PS Store als Teil des PlayStation Plus Premium-Katalogs angeboten.

Einige Bilder zu „Ridge Racers 2“, die dem PlayStation Store entstammen, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Weitere sind im Resetera-Forum verlinkt und eingebunden.

Produkteinträge liefern Details

Den Produkteinträgen der Klassiker ließen sich weitere Details entnehmen. Beide Spiele sind mit verschiedenen Emulationsfunktionen ausgestattet, die nicht vollumfänglich erläutert wurden. Die recht betagten Games werden demnach nicht nur mit einem Up-Rendering verbessert, sondern erhalten auch eine Rückspulfunktion, verschiedene Scaling-Möglichkeiten (4:3, 16:9), Schnellspeichern und benutzerdefinierte Videofilter.

Wie die Filter in Aktion wirken, zeigen Bilder zu „Oddworld: Abe’s Oddysee“, die im Resetera-Forum veröffentlicht wurden. Zur Auswahl stehen „Standard“, „Retro Classic“ und „Modern“.

Die Klassiker sind ein Teil der, können aber offenbar auch einzeln gekauft werden. Die malaysischen Preise für klassische Spiele liegen zwischen 20 und 39 Ringgit, was etwa 4 bis 9 Euro sind. Abonnenten der Premium-Stufe können diese Kosten natürlich umgehen.

Während „Oddworld: Abe’s Oddysee“ und „Ridge Racer 2“ eher beiläufig in den asiatischen Stores auftauchten, sorgte Sony in der vergangenen Woche für eine offizielle Ankündigung zahlreicher Klassiker. Dazu gehören PS1-Spiele wie „Hot Shots Golf“, „Ape Escape“ und „Syphon Filter“ sowie PSP-Titel wie „Super Stardust“. Die komplette Liste mit den angekündigten Klassikern für PS Plus Premium könnt ihr euch in dieser Meldung anschauen.

Später gab der „Syphon Filter“-Entwickler SIE Bend Studio bekannt, dass das Spiel Trophäen unterstützen wird. Hierbei handelt es sich offenbar um ein optionales Feature.

Zusammen mit dem dreistufigen PlayStation Plus-Programm geht auf den Sony-Konsolen ebenfalls Ubisoft+ an den Start, wobei eine Classics-Sammlung direkt in die PS Plus-Sammlung aufgenommen wird. Ein weiterer Teil der Premium-Stufe sind zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen, von denen kürzlich sechs angekündigt wurden.

