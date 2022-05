PlayStation Plus Premium: Ausgewählte Klassiker offenbar mit Trophäen-Unterstützung

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, bringt Sony Interactive Entertainment im kommenden Monat die neue dreistufige Version des hauseigenen Abo-Dienstes PlayStation Plus an den Start.

Über die gebotenen Features und Inhalte haben wir in den vergangenen Wochen mehrfach berichtet – unter anderem hier. Kurz vor dem Start des neuen PlayStation Plus-Angebots könnten die Entwickler der Sony Bend Studios eine Überraschung beziehungsweise Ankündigung vorweggenommen haben. Bekanntermaßen umfasst die Premium-Stufe des neuen PlayStation Plus eine umfangreiche Bibliothek an PlayStation-Klassikern.

Das Angebot reicht hier von der originalen PlayStation, über die PlayStation 2 und die PlayStation Portable, bis hin zur PlayStation 3. Im Fall der PS3 ist zu beachten, dass die Klassiker hier lediglich über die Cloud gespielt werden können.

Unter den enthaltenen Klassikern der Premium-Stufe befinden sich unter anderem die verschiedenen Ableger der „Syphon Filter“-Reihe. Via Twitter meldeten sich nun die für die Serie verantwortlichen Macher der Sony Bend Studios zu Wort und bestätigten, dass das originale „Syphon Filter“, das ursprünglich im Jahr 1999 für die erste PlayStation veröffentlicht wurde, mit der Unterstützung von Trophäen versehen wird. Sogar eine Platin-Trophäe wird den Trophy-Jägern unter euch geboten.

„Eingehend von Bend Studio: Agency Intel berichtet, dass Syphon Filter Trophäen enthalten wird, wenn es auf dem brandneuen PlayStation Plus ankommt“, führten die Entwickler kurz und knapp aus und nannten bereits eine erste Trophäe, die ihr in „Syphon Filter“ freischalten könnt. Da wohl nicht davon auszugehen ist, dass wir es hier mit einem Einzelfall zu tun haben, dürften noch weitere Klassiker der neuen PlayStation Plus-Stufe mit der Unterstützung von Trophäen versehen werden. Eine offizielle Bestätigung dahingehend steht allerdings noch aus.

Wären die Trophäen für euch ein weiterer Grund, PlayStation-Klassiker noch einmal zu spielen? Oder habt ihr trotz allem kein Interesse an älteren Spielen und konzentriert euch lieber auf aktuelle Titel? Verratet es uns in den Kommentaren.

