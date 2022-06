Crash Bandicoot: Neuer Titel in Arbeit und Enthüllung am Wochenende?

Aktuellen Berichten zufolge sollen die Entwickler von Toys for Bob an einem neuen Projekt auf Basis der "Crash Bandicoot"-Marke arbeiten. Dies möchte Windows Central-Redakteur und Industrie-Insider Jez Corden in Erfahrung gebracht haben.

Arbeitet Toys for Bob an einem neuen "Crash Bandicoot"?

Mit „Crash 4: It’s About Time“, das im Herbst des Jahres 2020 unter anderem für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde, verhalfen die Entwickler von Toys for Bob der beliebten Marke zu einem äußerst unterhaltsamen Comeback.

Schenken wir aktuellen Berichten Glauben, dann arbeiten die Jungs und Mädels von Toys for Bob derzeit an einem neuen „Crash Bandicoot“-Abenteuer, das bereits in den kommenden Tagen enthüllt werden könnte. Genauer gesagt im Rahmen des großen „Xbox & Bethesda Softworks Games-Showcase“, der am Sonntag, den 12. Juni 2022 um 19 Uhr unserer Zeit stattfindet.

Für die aktuellen Gerüchte um das neue „Crash Bandicoot“ sorgen in diesen Tagen Windows Central-Redakteur und Industrie-Insider Jez Corden sowie ein Gast des „Xbox Chaturdays“-Podcasts.

Release auch für die PlayStation-Systeme?

Als Rand al Thor, der weitere Gast des Podcasts, auf ein mögliches neues „Crash Bandicoot“ von Toys for Bob verwies, das auf dem „Xbox & Bethesda Softworks Game-Showcase“ angekündigt werden könnte, zu sprechen kam, entgegnete Corden sarkastisch: „Woher hast du diese Informationen, Rand? Ich sollte das nicht durchsickern lassen.“ Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, dürfte natürlich die Frage im Raum stehen, ob auch die PlayStation-Systeme mit dem nächsten „Crash Bandicoot“-Titel bedacht werden.

Schließlich kündigte Microsoft Anfang des Jahres die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard an. Im Zuge der Übernahme gingen sowohl das Entwicklerstudio Toys for Bob als auch die „Crash Bandicoot“-Marke in den Besitz des Redmonder Software-Riesen über. Allerdings wiesen die Verantwortlichen von Microsoft schon kurz nach der Übernahme darauf hin, dass von Fall zu Fall individuell entschieden werden soll, welche Projekte exklusiv für das Xbox-Ökosystem erscheinen und welche Spiele in Form von Multiplattform-Titeln für weitere Plattformen veröffentlicht werden.

Bereits Ende des vergangenen Jahres heuerte Toys for Bob Personal für ein Non-„Call of Duty“-Projekte an. Könnte es sich dabei um das neue „Crash Bandicoot“ handeln? Möglicherweise erfahren wir Sonntag Abend mehr.

