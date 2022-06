Sonic Origins: Sonic 3 & Knuckles ohne Original-Soundtrack

Wie Sega einräumte, werden die Fans in "Sonic Origins" auf den originalen Soundtrack von "Sonic 3 & Knuckles" verzichten müssen. Allerdings wird laut dem Publisher alles getan, um diesen so authentisch wie möglich nachzubilden.

In diesem Monat erscheint mit „Sonic Origins“ eine Retro-Sammlung, die verschiedene Klassiker der Reihe umfasst, die wahlweise im Original oder in einer technisch überarbeiteten Version gespielt werden können.

Wie Katie Chrzanowski, die verantwortliche Social-Media-Managerin hinter der „Sonic“-Reihe, in einem aktuellen Livestream einräumte, werden langjährige Fans der Franchise bei „Sonic 3 & Knuckles“ auf den damaligen Original-Soundtrack verzichten müssen. Allerdings wird der für den Soundtrack von „Sonic Origins“ verantwortliche Komponist Jun Senoue laut Chrzanowski alles versuchen, um den ikonischen Soundtrack von „Sonic 3 & Knuckles“ so authentisch wie möglich nachzubilden.

„Ich weiß, eine Frage, die wir immer und immer wieder gesehen haben, ist, wie steht es um die Musik in Sonic 3 & Knuckles“, sagte Chrzanowski. „Während wir leider nicht alle Originalsounds aus der Sega Genesis-Version des Spiels verwenden können, hat Jun Senoue wirklich hart daran gearbeitet, die Originalmusik, die 1993 für Sonic Origins komponiert wurde, anzupassen.“

Darum sorgt der Soundtrack von Sonic 3 & Knuckles bis heute für Gesprächsstoff

Der Soundtrack von „Sonic 3 & Knuckles“ gehört zu den bekanntesten der Reihe, weil sich seit dem ursprünglichen Release des Klassikers im Jahr 1994 hartnäckig das Gerücht hält, dass Michael Jackson an dem Soundtrack mitgearbeitet haben soll, ohne dass der legendäre King of Pop in den Credits erwähnt wurde. Befeuert wurden die Gerüchte von Brad Buxer, dem damaligen musikalischen Leiter von Michael Jackson, der in einem Interview behauptete, dass Jackson im Jahr 1993 über einen Zeitraum von vier Wochen am Soundtrack von „Sonic 3 & Knuckles“ mitwirkte.

Gerüchte, die bis heute nicht bestätigt wurden. Sega of Americas damaliger Präsident Tom Kalinske meinte lediglich, dass, wenn Jackson wirklich am Soundtrack beteiligt war, alles ohne sein Wissen geschah. „Sonic Origins“ wird am 23. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, Nintendos Switch, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erscheinen.

Weitere Meldungen zu Sonic Origins:

Enthalten sind die folgenden Klassiker: „Sonic The Hedgehog“, „Sonic The Hedgehog 2“, „Sonic 3 & Knuckles“ und „Sonic CD“. Zu den technischen Verbesserungen gehören überarbeitete Animationen, eine optimierte grafische Darstellung und sogar ganz neue Areale.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu Sonic Origins.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren