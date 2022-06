Uncharted Legacy of Thieves: Alterseinstufung deutet auf baldige Ankündigung des PC-Termins hin

Erscheint die "Uncharted: Legacy of Thieves Collection" in diesem Monat für den PC?

Zumindest auf der PlayStation 5 ist die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ bereits seit ein paar Monaten erhältlich. Lediglich die seinerzeit ebenfalls angekündigte PC-Version wartet weiterhin auf einen konkreten Releasetermin.

Allem Anschein nach könnte die entsprechende Ankündigung unmittelbar bevorstehen. So wurde die PC-Version der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ in Südkorea kürzlich mit einer Alterseinstufung versehen. In der Vergangenheit deutete dies immer wieder auf die bevorstehende Enthüllung eines Releasetermins oder eine unmittelbare Veröffentlichung eines neuen Titels hin.

Ob es in diesem Fall ähnlich läuft, werden die kommenden Tage zeigen müssen. Hinweise auf den möglichen PC-Releasetermin der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ gab es zuletzt zumindest mehrere.

Release bereits in diesem Monat?

Zunächst tauchte im März dieses Jahres ein möglicher PC-Termin auf Steam auf: Der 15. Juli 2022. Auch die Verantwortlichen hinter dem Epic Games Store sorgten zuletzt für Spekulationen, als in einem offiziellen Newsletter darauf hingewiesen wurde, dass die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ am 20. Juni 2022 den Weg in den Epic Games Store finden soll. Eine offizielle Bestätigung seitens Sony Interactive Entertainment steht aber weiterhin aus.

Sollte ein konkreter Releasetermin folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. Die „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ umfasst technisch aufpolierte Versionen der beiden von Naughty Dog entwickelten Action-Titel „Uncharted 4: A Thief’s End“ (2016) beziehungsweise „Uncharted: The Lost Legacy“ (2017), die verschiedene technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, eine aufgebohrte Framerate, überarbeitete Texturen und mehr spendiert bekamen.

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung bestätigt wurde, müsst ihr im Rahmen der „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ allerdings auf die Online-Mehrspieler-Komponente der Originale verzichten.

The PC version of Uncharted: Legacy of Thieves Collection has been rated in Korea, suggesting a release is imminent: https://t.co/tQ5sXei5w7 pic.twitter.com/YP5yzdvrH7 — Gematsu (@gematsu) June 9, 2022

