Uncharted Legacy of Thieves Collection: Release-Termin für PC offenbar bestätigt

Die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ verweilt seit einigen Monaten auf der PS5. Doch auch die PC-Community wird in diesem Jahr in den Genuss kommen. Bislang war allerdings unklar, wann das Bundle für den Rechenknecht veröffentlicht werden soll. Zwar gab die Steam-Datenbank kürzlich einen groben Hinweis, der allerdings nicht von offizieller Seite bestätigt wurde.

Zwei überarbeitete Spiele enthalten

Einer offiziellen Ankündigung recht nahe kommt jedoch der Hinweis in einem, in dem das Unternehmen auf kommende PC-Veröffentlichungen aufmerksam macht. Gelistet ist dort unter anderem die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“, die – sofern der dort genannte Termin tatsächlich stimmt – am 20. Juni 2022 auf den Markt gebracht wird.

Das Paket enthält einerseits „Uncharted 4: A Thief’s End“, in dem Nathan Drake auf der ganzen Welt auf Piratenschatzsuche ist. Die recht umfangreichen Spielabschnitte bieten exotische Rätsel, die es zu erkunden und zu lösen gilt. „Uncharted: The Lost Legacy“ wiederum ist das erste Spiel der Serie, in dem nicht Nathan Drake die Hauptrolle spielt. Als Spieler steuert ihr Chloe Frazer, die in die Hauptrolle schlüpft und den Stoßzahn von Ganesh jagt.

Das „Uncharted“-Paket wurde Ende des vergangenen Jahres von Sony vorgestellt. Für die PC-Version zeichnet sich Iron Galaxy verantwortlich. Weitere Details zur PC-Version, einschließlich PC-spezifischer Funktionen und Verbesserungen, sollen kurz vor dem Release herausgegeben werden und sollten aufgrund des nahenden Junis recht bald folgen.

Die „Uncharted Legacy of Thieves Collection“ wurde im Januar 2022 einem PLAY3.DE-Test unterzogen. Zu welchen Schluss Sven während seiner Spielsession kam, erfahrt ihr nach einem Klick auf den Link. Um ein wenig zu spoilern: Eine 9.0 wurde vergeben. Der Metascore liegt bei 87. Und auch die Spieler scheinen zufrieden zu sein, wie der User-Score von 8.8 verdeutlicht.

