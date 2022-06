Sonic Adventure 3: Sonic Team bezieht Stellung zu den aktuellen Gerüchten

In den vergangenen Stunden machte das Gerücht die Runde, dass die Verantwortlichen von Sonic Team die mögliche Entwicklung eines "Sonic Adventure 3" angedeutet haben könnten. Berichte, zu denen das Studio in der Zwischenzeit Stellung bezog.

In einem Interview mit Sonic Team-Leiter Takashi Iizuka, das sich eigentlich um das in diesem Jahr erscheinende „Sonic Frontiers“ drehte, wurde auch über ein mögliches „Sonic Adventure 3“ gesprochen.

Schnell wurden die Aussagen von Iizuka dahingehend gedeutet, dass Sonic Team ein neues „Sonic Adventure“ planen könnte. Gerüchte, die Iizuka so nicht stehen lassen möchte. Stattdessen meldete sich der Boss von Sonic Team noch einmal zu Wort und wies darauf hin, dass ein „Sonic Adventure 3“ nicht zu den Titeln gehört, die aktuell geplant sind.

Stattdessen möchten sich die Entwickler von Sonic Team voll und ganz auf das Vorhaben konzentrieren, mit „Sonic Frontiers“ den bestmöglichen Titel abzuliefern.

Comeback der Reihe trotz allem denkbar

Ausschließen möchte Iizuka eine mögliche Rückkehr der „Sonic Adventure“-Reihe zwar nicht, allerdings gehört ein Nachfolger nicht zu den Plänen, die derzeit verfolgt werden. „IGN hat sehr direkt nach der Entwicklung von Sonic Adventure 3 gefragt, also habe ich nur die Frage beantwortet. Ich sagte nicht: ‚Wir machen definitiv Sonic Adventure 3‘, obwohl die Leute das vielleicht glauben wollen“, so Iizuka in der aktuellen Stellungnahme.

Und weiter: „Ich möchte nur wiederholen, dass sich das gesamte Team auf Sonic Frontiers konzentriert und es wirklich zum besten Spiel machen will, das es sein kann.“ Kürzlich bezog Iizuka zudem Stellung zu den Forderungen nach einer möglichen Verschiebung und versicherte, dass das bisherige Feedback zu „Sonic Frontiers“ aus den internen Playtests sehr positiv ausfiel. Dementsprechend sei eine mögliche Verschiebung kein Thema, mit dem sich die Entwickler intern beschäftigen.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Sonic Frontiers“ erscheint im Weihnachtsgeschäft 2022 für die Konsolen und den PC.

Quelle: PSU

Weitere Meldungen zu Sonic Adventure 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren