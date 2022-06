Sonic Frontiers: Verschiebung nach dem Negativ-Feedback denkbar? Sonic Team bezieht Stellung

In diesem Monat veröffentlichten Sega und die Entwickler von Sonic Team das erste Gameplay-Material zu „Sonic Frontiers“, das von Teilen der Community alles Andere als positiv aufgenommen wurde. Stattdessen kritisierten die Spieler beziehungsweise Spielerinnen die technisch Umsetzung sowie Teile des gezeigten Gameplays.

Auf Twitter trendete zudem der Hashtag „#DelaySonicFrontiers“, mit dem die Verantwortlichen von Sega zu einer Verschiebung des Spiels aufgefordert wurden. Eine Forderung, zu der im Interview mit Videogames Chronicle niemand geringeres als Sonic Team-Leiter Takashi Iizuka Stellung bezog. Wie Iizuka ausführte, wurden die Entwickler von den gemischten Reaktionen nicht überrascht, da Sonic Team bisher nicht die Möglichkeit hatte, der Community das neue Open-Zone-Gameplay im Detail vorzustellen.

„Uns ist klar, dass alle nur irgendwie auf die Videos reagieren, die sie gesehen haben. Und weil sie nicht verstehen, was dieses neue Gameplay ist, vergleichen sie es irgendwie mit anderen Spielen, die sie bereits kennen“, so Iizuka. „Und dieses neue Spielsystem selbst ist etwas, das es in keinem anderen vergleichbaren Titel wirklich gibt. Also hoffen wir wirklich, dass wir von hier bis zur Veröffentlichung wirklich erklären können, was das Open-Zone-Gameplay ist.“

Eine Verschiebung ist intern kein Thema

Die Forderungen nach einer Verschiebung von „Sonic Frontiers“ sorgten intern für keinerlei Gesprächsstoff, da eine mögliche Verschiebung laut Iizuka kein Thema sei. Stattdessen hätten interne Playtests mit der Zielgruppe ergeben, dass das neue Konzept des Plattformers bei den Fans gut ankommt.

„Von unseren Spieltestergebnissen, die wir wiederholt haben, haben wir uns die Kommentare angehört, die zurückkommen. Aber wir haben auch viele tolle Rückmeldungen von Leuten bekommen, die das Spiel bewerten und sagen: ‚Ich hatte viel Spaß. Wenn ich dieses Spiel spiele, würde ich ihm 80 oder 90 Punkte von 100 Punkten geben“, merkte Sonic Teams Leiter zu den Playtests an.

Zumal die Entwickler von Sonic Team mit ihrem neuen Projekt sehr zufrieden sind, wie Iizuka versicherte. Mit den kommenden Videos und Präsentationen von „Sonic Frontiers“ verfolgt das Entwicklerstudio das Ziel, den Fans die verschiedenen Neuerungen näher vorzustellen und ihnen Eindruck von dem zu vermitteln, was Sonics Rückkehr spielerisch zu bieten hat. Dann sollen im besten Fall auch die kritischen Stimmen überzeugt werden.

„Sonic Frontiers“ wird im Weihnachtsgeschäft 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht.

Quelle: Videogames Chronicle

