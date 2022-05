Sonic Frontiers: Wird laut Sega „definitiv 2022 erscheinen“ – Weitere Details in Kürze

Wie eine Sprecherin von Sega of America in einem aktuellen Livestream versicherte, ist "Sonic Frontiers" weiterhin für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Darüber hinaus wurde versprochen, dass wir uns "in Kürze" über weitere Details freuen dürfen.

Nach den Gerüchten der Vergangenheit wurde „Sonic Frontiers“ im Rahmen der The Game Awards 2021 im vergangenen Dezember endlich offiziell angekündigt.

Da es in den letzten Monaten recht still um den Titel wurde, stellte sich dem einen oder anderen bereits die Frage nach einer möglichen Verschiebung. Um Gerüchten dieser Art erst gar keinen Nährboden zu liefern, wies Sega of Americas Social-Media-Managerin Katie Chrzanowski in einem aktuellen Livestream darauf hin, dass sich am geplanten Release des Plattformers nichts geändert hat.

Nach wie vor sei „Sonic Frontiers“ für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen. Darüber hinaus wurde versprochen, dass wir schon in „Kürze“ mit weiteren Details zum nächsten Ableger der „Sonic“-Reihe versorgt werden sollen. Ein konkreter Termin wurde hier allerdings nicht genannt.

Reihe soll auf das nächste Level gehoben werden

Eigenen Angaben zufolge möchten die Entwickler von Team Sonic das zugrunde liegende Universum mit „Sonic Frontiers“ auf den Kopf stellen und die Spieler und Spielerinnen in eine Welt verfrachten, in der der durchtriebene Dr. Eggman die Oberhand gewonnen hat. Gleichzeitig sollen die enttäuschenden 3D-Ableger der Vergangenheit vergessen gemacht werden, indem die Franchise spielerisch auf das nächste Level gehoben wird.

„Wir achten sehr genau darauf, all die kleinen Sonic-Details richtig hinzubekommen, um sicherzustellen, dass die charakteristische Geschwindigkeit und die Eigenschaften von Sonic über jede Gaming-Iteration hinweg konsistent bleiben“, so die Macher im Januar. „Mit Sonic Frontiers werden wir neue Kampfstile einführen, um Sonics charakteristische Geschicklichkeit auf das Schlachtfeld zu bringen, und die neuen Erkundungsoptionen tragen offensichtlich zu seiner ikonischen Schnelligkeit bei.“

„Sonic Frontiers“ wird unter anderem für die PlayStation-Systeme erscheinen.

