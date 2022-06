Resident Evil Village: Shadows of Rose-DLC wird herausfordernder

Falls euch die Handlung von "Resident Evil Village" nicht schwierig genug war, könnte der DLC "Shadows of Rose" eher euren Geschmack treffen. Laut Capcom wird die Handlung etwas herausfordernder.

Capcom sorgte kürzlich für die Ankündigung einer Erweiterung für „Resident Evil Village“. Sie hört auf den Namen „Shadows of Rose“ und soll die Spieler mehr fordern als das Hauptspiel. In einem Tweet gab der Publisher neue Informationen über den kommenden DLC preis.

In diesem Zusammenhang verwies Capcom darauf, dass der DLC schwerer als die Kampagne des Hauptspiels ausfallen wird. Der Grund liege darin, dass Munition und Heilgegenstände knapp sind und schwererer zu finden sein werden. Daher müssen Spieler in „Shadows of Rose“ ihre Ressourcen klug einsetzen und viel konservativer vorgehen, als sie es in der Hauptgeschichte getan haben.

Im Capcom-Tweet heißt es im Wortlaut: „Munition und Heilgegenstände sind in dieser Welt verfügbar, aber nur in sehr begrenzten Mengen. Das Ressourcenmanagement ist sogar noch wichtiger als in der Haupthandlung.“

Darum geht es in Shadows of Rose

Mit „Shadows of Rose“ erwartet die Spieler ein Epilog, der Jahre nach den Ereignissen der Hauptgeschichte von „Resident Evil Village“ spielt. Die neue Story folgt Rose, der Tochter von Ethan Winters, die am Ende der Haupthandlung erwachsen geworden ist und unter der Obhut von Chris Redfield steht.

Allzu viele Details wurden zur Geschichte von „Shadows of Rose“ nicht enthüllt. Bekannt ist allerdings, dass Rose in das Dorf zurückkehren wird, in das sie einst als Kind entführt wurde. Veröffentlicht wurde „Resident Evil Village“ im vergangenen Jahr und baut auf dem Fundament auf, das mit „Resident Evil 7“ geschaffen wurde. Die Richtung der Franchise wurde mehr auf die Horroraspekte als auf die Action-Shooter-Sequenzen der vorherigen Spiele gelegt.

Für alle Neueinsteiger wird „Resident Evil Village“ noch einmal als Gold Edition veröffentlicht. Neben dem Hauptspiel umfasst diese die „Shadows of Rose“-Erweiterung und wird am gleichen Tag wie der DLC erscheinen. Parallel dazu geht der Multiplayer-Titel „Resident Evil: ReVerse“ an den Start, zu dem ihr hier weitere Informationen findet.

