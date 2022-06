Resident Evil ReVerse: Der Multiplayer-Shooter hat einen Termin

Unter den Titeln, die in Capcoms Games-Showcase heute Nacht behandelt wurden, befand sich unter anderem der Multiplayer-Shooter „Resident Evil Re:Verse“, der ursprünglich schon im vergangenen Jahr veröffentlicht werden sollte.

Allerdings zeichnete sich in der Beta, die im April des vergangenen Jahres stattfand, ab, dass „Resident Evil Re:Verse“ sowohl technisch als auch spielerisch noch mit diversen Unzulänglichkeiten zu kämpfen hatte. Dies wiederum führte dazu, dass das Multiplayer-Spin-off in den Folgemonaten gleich mehrfach verschoben wurde.

In der Zwischenzeit scheint es den Entwicklern gelungen zu sein, die Probleme so weit in den Griff zu kriegen, dass Capcom „Resident Evil Re:Verse“ endlich einen handfesten Termin spendieren konnte.

PvP-Gefechte im Resident Evil-Universum

Los geht es demnach am 28. Oktober 2022. Spielerisch haben wir es bei „Resident Evil Re:Verse“ mit einem Multiplayer-Shooter im klassischen PvP-Format zu tun, der es euch ermöglicht, in die Rolle bekannter „Resident Evil“-Charaktere zu schlüpfen. An ikonischen Schauplätzen der „Resident Evil“-Reihe warten laut offiziellen Angaben hitzige Feuergefechte, in denen auch strategische Elemente nicht zu kurz kommen werden.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Resident Evil Re:Verse“ gehört die Tatsache, dass sich euer Charakter nach seinem Ableben in eine Biowaffe verwandeln und sich an seinen Gegnern rächen kann, um zusätzliche Punkte zu sammeln. Je mehr Virus-Container ihr als Mensch eingesammelt habt, desto mächtiger fällt eure Biowaffe aus.

„Resident Evil Re:Verse“ erscheint unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

